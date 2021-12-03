Депутат Радзевич предложил жителям самим чистить остановки от снега
Foto: LETA

Депутат оппозиции Рижской думы Юрис Радзевичс (Честь служить Риге) призвал жителей чистить остановки общественного транспорта самостоятельно.

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Утром политик сделал публикацию в Facebook, заявив, что нужно "не критиковать, а делать".

"У города сейчас есть дела поважнее, чем остановки общественного транспорта, поэтому не ждем и берем в руки лопаты", — написал Радзевич. Он добавил, что это дает чувство сделанной работы и радость, что сделанное поможет людям.

Ранее сообщалось, что из-за сильных снегопадов за ночь высота снежного покрова в Риге увеличилась на десять сантиметров. Помимо уже существующих служб по уборке улиц, с тротуаров в центре Риги снег убирают мобильные бригады.

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