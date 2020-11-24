Депутат РД: действия Latvenergo, повлекшие повышение цен на отопление, социально безответственны

Заместитель председателя комитета жилья и среды Рижской думы Селина Ванцане (Р/За!/Про) обвинила предприятие Latvenergo в социальной безответственности из-за повышения цен на тепловую энергию на 26% в разгар кризиса. Об этом Delfi сообщили в Рижской думе. Именно это решение предприятие Rīgas Siltums упоминает как причину роста цен на отопление.

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“Призываю Регулятора общественных услуг пересмотреть экономическое обоснование затрат Latvenergo на производство теплоэнергии, что в этом случае стало причиной повышения тарифов на отопление. Такие действия социально безответственны, так как во время, когда среди жителей царит экономическая неуверенность, государственным обществам капитала надо взять на себя часть риска, а не перекладывать его на плечи жителей”, - заявила Ванцане.

Ранее правление Rīgas Siltums выразило надежду, что рост цен будет кратковременным, поэтому предприятие может ввести меры экономии, чтобы аккумулировать часть затрат. Если же Latvenergo в ближайшие месяцы не снизит закупочную цену, то тарифы на отопление придется пересмотреть ещё раз.

Председатель правления Rīgas siltums Нормундс Талцис пояснил, что "в тарифе на тепловую энергию более 71% составляют издержки на закупку тепловой энергии и топлива, главным поставщиком закупаемой теплоэнергии является Latvenergo”. Для предприятия повышение цен стало неожиданным.