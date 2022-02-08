Депутат РСЛ просит Службу госбезопасности проверить высказывания Левитса

Депутат Елгавской думы от партии "Русский союз Латвии" Андрей Пагор направил в Службу государственной безопасности Латвии (VDD) заявление с просьбой о возбуждении уголовного процесса в связи с высказываниями президента Латвии Эгилса Левитса.

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Депутат просит службупроверить прозвучавшие в СМИ высказывания главы государства на предмет нарушения части 2-й 78-й статьи Уголовного закона Латвии: осуществление деятельности, направленной на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти или розни.

"На минувшей неделе состоялась встреча президента Левитса с министром образования и науки Муйжниеце. На встрече Левитс вновь высказал предложение полностью исключить русский язык из числа предметов, изучаемых в школе, подчеркнув, что вторым иностранным языком для детей должен быть один из официальных языков ЕС.

Декларируемое президентом стремление исключить именно русский язык из основной и средней школы я рассматриваю как действия, способствующие межнациональному разобщению", — считает Пагор.

По его мнению, уже сейчас в обществе проявилась крайне негативная реакция на высказывания Левитса, которые по факту формируют атмосферу межэтнической розни.

"По сути президент хочет запретить молодым латышам понимать язык, являющийся родным для трети населения страны. Между тем европейская культурная традиция предполагает как знание языков межнационального общения, так и языков своих соседей", — резюмировал депутат.

В своем заявлении Пагор подчеркивает, что согласно последней переписи населения, в 37% семей основным языком общения является русский, а более четверти браков являются межэтническими. Это касается и семьи самого Пагора.



Политик отмечает также, что в его семье растет сын, которому исполнился год. Родным языком матери является латышский, а его — русский. И он хочет, чтобы его ребенок говорил на обоих языках, чему он должен учиться, в том числе, в школе.

"Прошу начать уголовный процесс и проверить, не нарушил ли президент Латвии Эгилс Левитс, будучи государственным должностным лицом, вторую часть 78-й статьи Уголовного закона о запрете ведения деятельности, направленной на возбуждение национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти или розни", — говорится в заявлении.