Депутат Сейма Гревцова может потерять более одной месячной зарплаты

Депутат Сейма Глория Гревцова ("За стабильность") может не получить чуть больше месячной зарплаты, если Сейм решит исключить ее из шести заседаний парламента за нарушения этики, выяснило агентство ЛЕТА.

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Регламентом Сейма установлено, что депутат, исключенный из заседаний Сейма или не явившийся на заседание без уважительной причины, уплачивает за каждое заседание штраф в размере 20 процентов месячной заработной платы. При этом общая сумма штрафа за один календарный месяц не может превышать сумму, в результате удержания которой депутат получит меньше минимальной зарплаты.

Это означает, что Гревцова, если она будет исключена из заседаний Сейма, будет получать по крайней мере минимальную месячную зарплату.

Месячная зарплата депутата Сейма в 2023 году составляет 3981 евро до вычета налогов. Также у депутата есть возможность получить компенсацию за аренду и транспортные расходы.

Как сообщалось, комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям приняла решение отстранить депутата Гревцову от участия в следующих шести парламентских заседаниях за нарушение кодекса этики депутатов.

Окончательное решение по этому вопросу должен будет принять Сейм.