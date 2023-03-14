Депутат Сейма Гревцова приговорена к 160 часам общественных работ за ложь в анкете ЦИК

Рижский Пардаугавский городской суд Пардаугавы во вторник, 14 марта, приговорил депутата 14-го Сейма Глорию Гревцову ("За стабильность"), обвиняемую в предоставлении ложной информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), к 160 часам общественных работ.

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Прокурор Эдийс Пастарс сегодня в суде потребовал приговорить депутата Сейма Глорию Гревцову ("За стабильность!"), обвиняемую в предоставлении ложной информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), к 200 часам общественных работ и штрафу в размере 6200 евро.

В ходе судебного заседания сама Гревцова просила суд оправдать ее, утверждая, что в ходе разбирательства ее вина не доказана. Она также подчеркивала, что данные ЦИК были изменены еще у ряда членов ее партии, о чем также был поставлен в известность прокурор, но он не принял во внимание эту информаци

В ходе судебных прений прокурор заявил, что Гревцова осознавала, что заполненная ею анкета будет подана в ЦИК, а также нет прямых доказательств того, что она предоставила членам своей партии правдивую информацию о своем образовании и опыте работы, и данные были искажены в результате ошибки ввода в ЦИК.

Гревцова также подписала анкету для ЦИК со своими "ошибочными" данными, поэтому было бы абсурдно оправдывать ее только потому, что она могла не прочитать анкету, указал Пастарс.

Сама Гревцова просила суд оправдать ее, заявив, что ее вина не была доказана.

Такое преступление наказывается краткосрочным лишением свободы от 15 дней до трех месяцев, общественными работами от 40 до 280 часов или штрафом в размере до 100 минимальных месячных зарплат.

Несмотря на обвинение, Гревцова сможет и далее выполнять обязанности депутата. Регламент Сейма предусматривает, что осужденный за преступление депутат считается исключенным из состава парламента с момента вступления приговора в силу, а в Латвии дело может рассматриваться в судах трех инстанций.

Дело на Гревцову Госполиция завела 7 октября прошлого года по статье 272-й Уголовного закона о предоставлении заведомо ложной информации ЦИК. 17 октября дело в ускоренном порядке было передано в прокуратуру.

В ходе досудебного расследования было установлено, что Гревцова, будучи кандидатом в депутаты 14-го Сейма, представила ЦИК сведения о себе, в том числе информацию в разделах "Место работы и занимаемые должности" и "Образование". Достоверность информации она подтвердила своей подписью.

Выяснилось, что Гревцова солгала о своем месте работы, предоставив заведомо ложные сведения ЦИК. Также она предоставила ложную информацию о том, что окончила Латвийскую академию спортивной педагогики. В вузе эту информации не подтвердили

Партия "За стабильность!" по итогам выборов получила в Сейме 11 мандатов.