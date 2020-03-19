Депутатский мандат умершей Юты Стрике может перейти писательнице Мартуже

Депутатский мандат скончавшейся Юты Стрике (Новая консервативная партия) должен перейти писательнице Эве Муртаже. Об этом свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии.

Представители JKP пока не комментируют возможность Мартужи стать депутатом Сейма.

На выборах в XIII Сейм Эва Мартужа получила седьмое по количеству голосов место в Рижском избирательном округе.

Если Мартужа согласится возложить на себя депутатские полномочия, она будет работать в Сейме по так называемому мягкому мандату до тех пор, пока член Новой консервативной партии Талис Линкайтс занимает пост министра сообщения Латвии.

Как уже сообщалось ранее, в минувшую среду в возрасте 49 лет после болезни скончалась депутат Сейма и экс-заместитель начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юта Стрике.