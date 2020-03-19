Депутатский мандат умершей Юты Стрике может перейти писательнице Мартуже
Foto: LETA

Депутатский мандат скончавшейся Юты Стрике (Новая консервативная партия) должен перейти писательнице Эве Муртаже. Об этом свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии.

РекламаЗакрыть

Представители JKP пока не комментируют возможность Мартужи стать депутатом Сейма.

На выборах в XIII Сейм Эва Мартужа получила седьмое по количеству голосов место в Рижском избирательном округе.

Если Мартужа согласится возложить на себя депутатские полномочия, она будет работать в Сейме по так называемому мягкому мандату до тех пор, пока член Новой консервативной партии Талис Линкайтс занимает пост министра сообщения Латвии.

Как уже сообщалось ранее, в минувшую среду в возрасте 49 лет после болезни скончалась депутат Сейма и экс-заместитель начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юта Стрике.

РекламаЗакрыть

Source

LETA

Sharing Options

Source

LETA

Tags

Талис Линкайтс Новая консервативная партия Сейм Сейма Юта Стрике
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form