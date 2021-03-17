Депутату Шмитсу грозит лишение мандата за пропуск заседаний Сейма

17 марта на заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям было озвучено предложение исключить беспартийного депутата Дидзиса Шмитса из состава Сейма, так как он пропустил ряд заседаний парламента, проходящих в условиях Covid-19 удаленно.
Как сообщает LETA, несмотря на высказанное предложение, комиссия пока что не голосовала за лишения Шмитса мандата депутата, так как, согласно правилам, сперва следует узнать точку зрения Президиума Сейма и Юридического бюро Сейма по данному вопросу.
Шмитса был избран в Сейм 13-го созыва от списка партии KPV LV, однако затем стал беспартийным депутатом. Он также отказался присоединиться к новому политическому объединению одного из бывших лидеров KPV LV Алдиса Гобземса.