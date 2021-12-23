Депутаты думы Елгавского края отстранили исполнительного директора Лигу Лонерте от должности

Сегодня на внеочередном заседании Елгавской краевой думы депутаты приняли решение отстранить от должности исполнительного директора Лигу Лонерте на время дисциплинарного расследования, сообщает LETA.

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За несколько часов до окончания рабочего дня перед Рождеством Елгавская краевая дума собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть подписанную семью депутатами инициативу о возбуждении дисциплинарного дела в отношении исполнительного директора Елгавского самоуправления Лиги Лонерте и ее отстранения от должности.

Предложение о созыве внеочередного заседания городского совета подписали Андрис Озолиньш (Национальное объединение), Мадарс Ласманис (AP!), Улдис Айнарс ("Новое Единство"), Ирина Долгова ("Согласие"), Янис Кажотниекс (Латвийская партия зеленых), Гиртс Нейя (Латвийская партия зеленых), и Эмилс Добрайс (AP!).

Несмотря на то, что с 30 ноября этого года юридические услуги самоуправлению больше не предоставляет поставщик услуг аутсорсинга SIA Lagzdiņa un Jēgera juridiskais birojs, конкретные депутаты по-прежнему настаивают, что исполнительный директор предоставила несоответствующую истине информации о замещении своего зама по юридическим вопросам.

Проект решения об отстранении Лонерте от должности базируется на понятиях "противоправные действия" и "нарушение принципов хорошего управления", но поскольку не хватает доказательств, то депутаты решили во время дисциплинирного расследования найти таковые. Решение было принято 11 голосами "за", пятеро депутатов были против.

Решение вступает в силу с момента, когда исполнительный директор получает уведомление, и в ходе дисциплинарного расследования, которое назначено на три месяца, исполнительный директор отстраняется от должности.