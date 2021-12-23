Депутаты думы Елгавского края отстранили исполнительного директора Лигу Лонерте от должности
Foto: LETA

Сегодня на внеочередном заседании Елгавской краевой думы депутаты приняли решение отстранить от должности исполнительного директора Лигу Лонерте на время дисциплинарного расследования, сообщает LETA.

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За несколько часов до окончания рабочего дня перед Рождеством Елгавская краевая дума собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть подписанную семью депутатами инициативу о возбуждении дисциплинарного дела в отношении исполнительного директора Елгавского самоуправления Лиги Лонерте и ее отстранения от должности.

Предложение о созыве внеочередного заседания городского совета подписали Андрис Озолиньш (Национальное объединение), Мадарс Ласманис (AP!), Улдис Айнарс ("Новое Единство"), Ирина Долгова ("Согласие"), Янис Кажотниекс (Латвийская партия зеленых), Гиртс Нейя (Латвийская партия зеленых), и Эмилс Добрайс (AP!).

Несмотря на то, что с 30 ноября этого года юридические услуги самоуправлению больше не предоставляет поставщик услуг аутсорсинга SIA Lagzdiņa un Jēgera juridiskais birojs, конкретные депутаты по-прежнему настаивают, что исполнительный директор предоставила несоответствующую истине информации о замещении своего зама по юридическим вопросам.

Проект решения об отстранении Лонерте от должности базируется на понятиях "противоправные действия" и "нарушение принципов хорошего управления", но поскольку не хватает доказательств, то депутаты решили во время дисциплинирного расследования найти таковые. Решение было принято 11 голосами "за", пятеро депутатов были против.

Решение вступает в силу с момента, когда исполнительный директор получает уведомление, и в ходе дисциплинарного расследования, которое назначено на три месяца, исполнительный директор отстраняется от должности.

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