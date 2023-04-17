Депутаты "Объединенного списка" встретились с LIZDA; прогресса в отмене забастовки пока нет

Встреча политиков "Объединенного списка" (ОС) и руководства Латвийского профсоюза сотрудников образования и науки (LIZDA) не обозначила прогресса в отмене забастовки педагогов, так как профсоюз не удовлетворен предложением министерств об изменении графика зарплат педагогов.

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Председатель парламентской фракции ОС Эдгарс Таварс после встречи заявил агентству LETA, что в правилах Кабинета министров до 24 апреля нужно утвердить график повышения зарплат педагогов. К указанной дате необходимо созвать экстренное заседание правительства для принятия такого решения, сказал политик, отметив, что такое решение ОС сегодня, 17 апреля, предложит на заседании коалиции.

Для утверждения графика повышения зарплат педагогов потребуются дополнительные средства из бюджета, однако Министерство образования и науки и LIZDA должны согласовать конкретную сумму, поскольку на данный момент предлагаемые обеими сторонами суммы различаются на 4 миллиона евро, заявил Таварс. Отдельное решение необходимо и по вопросу зарплаты в сфере высшего образования.

В свою очередь, как заявила глава LIZDA Инга Ванага агентству LETA, профсоюз проинформировал депутатов ОС о том, что не согласен с предложенным 14 апреля решением по графику изменения зарплат учителей, поскольку нет гарантий, что Министерство образования и науки договорится со всеми муниципалитетами о реформе школьной сети.

По словам Ванаги, даже если предложенное 14 апреля решение будет одобрено коалицией, трехдневная забастовка не будет отменена, а на новые компромиссы LIZDA идти не готов, поскольку считает, что профсоюз уже пошел на максимальные уступки. Она отметила, что политики ОС согласились с необходимостью выполнения требований LIZDA по забастовке и проинформируют об этом партнеров по коалиции.

Также в ходе встречи обсуждался вопрос пересмотра расходов в сфере образования. Как сообщила Ванага, в Латвии в расходы в сфере образования включены такие позиции, которые нигде в мире не включены, например, затраты на бесплатные обеды для школьников. Также в Латвии сравнительно высоки капиталовложения, в результате чего на зарплату педагогов идут меньшие суммы.

Как сообщалось ранее, правление LIZDA приняло решение провести 24 апреля акцию протеста, а также начать трехдневную забастовку педагогов по всей Латвии.

Забастовка может не состояться, если политики в последний момент предложат какие-то решения, потому что в этом случае исчезнет правовая основа для проведения забастовки.