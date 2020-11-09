Депутаты обеспокоены возможным уходом косметических услуг в подполье во время ЧС

В связи с запретом во время чрезвычайного положения маникюра, педикюра и других косметических услуг специалисты этой отрасли могут перенести свою деятельность в подполье, заявили депутаты на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

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На прошлой неделе правительство приняло решение на время чрезвычайного положения запретить услуги красоты, пирсинга и тату, за исключением парикмахерских услуг. При этом парикмахеры обязаны принимать клиентов только по предварительной записи, на одного посетителя должно приходиться не менее 10 кв. м площади.

Эта норма сегодня стала одной из тем обсуждения в комиссии, которая в итоге приняла решение поддержать постановление правительства.

К примеру, депутат Ральф Немиро выразил мнение, что латвийские женщины не смогут обойтись без педикюра, и соответствующие услуги будут оказываться на дому. Это может привести к эпидемиологическим рискам, поскольку инструменты для маникюра и педикюра дома дезинфицируются хуже, чем в салоне, или не дезинфицируются вообще.

Депутат оппозиции Регина Лочмеле обратила внимание на тот факт, что в Латвии есть такая профессия, как подологи, то есть специалисты с медицинским дипломом, которые оказывают медицинские услуги по уходу за ногами, например, диабетикам. Эти специалисты также часто работают в салонах красоты и подпадают под ограничения.

Директор департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Санта Ливиня отметила, что в постановлении правительства о чрезвычайном положении оставлены только те услуги красоты, без которых человек не может обойтись.

Парикмахерские услуги с давних времен являются одной из основных мер гигиены, в то время как без других косметических услуг человек в течение нескольких недель может обойтись, пояснила Ливиня.

Что касается медицинского персонала, работающего в салонах красоты, Ливиня ответила, что постановлением правительства запрещены услуги красоты, а не медицинские услуги. Если в салоне красоты работает сертифицированный врач и, например, кабинет массажиста внесен в реестр медицинских учреждений, то этот массажист может и дальше оказывать медицинские услуги.

Что касается подологов, директор департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Антра Валдмане пообещала проверить и уточнить этот вопрос.