Депутаты от оппозиции призывают отправить министра юстиции Борданса в отставку

Десять депутатов Сейма от оппозиции представили проект решения о выражении недоверия министру юстиции Янису Бордансу ("Консервативные").

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Заявление продвигают депутаты Алдис Гобземс ("Каждому и каждой"), Карина Спруде ("Каждому и каждой"), Юлия Степаненко, Рамона Петравича ("Латвия на первом месте"), Эрикс Пуценс ("Республика"), Иева Крапане, Каспарс Гиргенс ("Республика"), Ральф Немиро ("Латвия на первом месте"), Любовь Швецова и Марис Можвилло ("За человечную Латвию").

Парламентарии указали, что запрос основан на общедоступной информации, в связи с которой возникли опасения по поводу возможной причастности министра юстиции к лицу, задержанному полицией в ходе следствия.

Заявление включено в повестку дня заседания Сейма, но будет ли он рассмотрен сегодня, зависит от хода решения других вопросов.