Депутаты призывают к резкому увеличению штрафов за быструю езду

Депутаты Сейма от партии "Новое Единство" подготовили поправки к закону "О дорожном движении", которые предусматривают более высокие штрафы за превышение скорости. Поправки касаются существенных нарушений, когда водитель превысил разрешенную скорость более чем на 60 километров в час.

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Как отмечает Совет по безопасности дорожного движения, за столь существенное превышение скорости в Латвии ежегодно наказываются более полутысячи водителей.

"Каждое безрассудное действие на дороге несет риски не только для самого водителя, но и для окружающих. С начала этого года и до 23 июля в ДТП в Латвии погибли 72 человека, еще почти двести получили тяжелые травмы. Эти трагические события оставили неизгладимое влияние на сотни семей. К сожалению, существующие штрафы не дают сдерживающего эффекта. Это означает, что необходимо пересмотреть текущую процедуру. Наше предложение — увеличить размер штрафа и время, на которое человек теряет право управлять транспортным средством", — пояснил депутат Андрей Юдин.

Согласно представленному законопроекту, за превышение скорости от 61 до 70 км/ч вне населенных пунктов будет применяться штраф в размере от 720 до 960 евро вместо существующих 240-460 евро, а вместо нынешних шести месяцев права будут отбираться на год.

В свою очередь за столь существенное превышение скорости в населенном пункте вместо этого штраф увеличится с 360-460 евро до 1040-1400 евро, а права будут отбираться на два года вместо нынешнего года.

В случае превышения скорости более чем на 70 км/ч поправки предусматривают штраф в размере 2000 евро и лишение прав на 36 месяцев.

"Поправки направлены на ужесточение наказания за умышленное безответственное и злонамеренное поведение на дорогах, когда существенно превышена резрешенная скорость движения. Такое ниглистическое поведение угрожает всем участникам дорожного движения. Опубликованная Госполицией информация говорит о том, что существующее наказание не удерживает большую часть водителей от регулярных и грубых нарушений скоростного режима. Потому что те, кто когда-то уже нарушали правила, делают это неоднократно", — указала зампредседателя "Нового Единства" Агнесе Краста.