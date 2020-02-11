Депутаты просят Пабрикса выяснить, почему русскоязычные не доверяют Земессардзе

Подкомиссия Сейма по стратегической коммуникации обратилась к министру обороны Артису Пабриксу с просьбой выяснить, почему среди русскоязычных Латвии такой низкий уровень доверия к Земессардзе.

Депутаты подкомиссии во вторник, 11 февраля, ознакомились с результатами исследования Центра стратегических исследований Латвийской национальной академии обороны "Желание общества Латвии защищать государство: способствующие и мешающие факторы".

В ходе исследования выяснилось, что существенно отличается процент латышскоязычных и русскоязычных опрошенных, которые в кризисной ситуации будут доверять Земессардзе и Национальным вооруженным силам. Земессардзе готовы доверять 79% латышей и только 33% русскоязычных, армии — 81% латышей и 42% русскоязычных.

По мнению председателя подкомиссии Айнара Латковскиса ("Новое Единство"), если выяснить причины этого разрыва и устранить их, исправятся и другие показатели, связанные с готовностью жителей Латвии в кризисной ситуации защищать страну.

Член комиссии Эдвин Шноре (VL-TB/LNNK) отметил, что община русскоязычных Латвии очень специфична, потому что здесь живет несколько десятков тысяч бывших советских военных и членов их семей. По его мнению, "мы можем тянуться или даже порваться", но большинство живущих в Латвии граждан России голосовала за Путина. И то, что все больше русскоязычных предпочитают читать российские оппозиционные СМИ, его не убеждает: отношение лидеров оппозиции к вопросу, например, Крыма неоднозначно.

По его мнению, в чем-то убедить русского человека, член семьи которого — российский военный пенсионер, невозможно или почти невозможно.