Депутаты Рижской думы вышли из партии "Консервативные"

Трое депутатов Рижской думы, избранных по списку партии "Консервативные", решили выйти из партии. Об этом агентству LETA сообщил руководитель бюро вице-мэра Линды Озолы Каспар Адиянс.

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Из партии вышли вице-мэр Риги Озола, а также депутаты Янис Озолс и Давис Сталтс.

Депутаты обязались продолжать работу в составе фракции и работать в правящей коалиции Рижской думы.

О своих дальнейших политических планах фракция проинформирует на отдельной пресс-конференции, о которой будет объявлено в ближайшие дни.

"Консервативные", не преодолевшие 5-процентный барьер на последних выборах в Сейм, теперь лишены влияния и в Рижской думе. Первоначально у этой партии было четыре депутата в Рижской думе, из которых сейчас остался только один — Валтерс Бергс, который вышел из фракции, но остается в партии.