Депутаты Сейма от партии Росликова могут не поддержать ни одного из кандидатов в президенты

Существует большая вероятность, что депутаты Сейма от оппозиционной партии "Стабильность" не поддержат на выборах 31 мая ни одного из трех выдвинутых кандидатов в президенты. Об этом агенстству LETA сообщил лидер партии Алексей Росликов.

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Тем не менее депутаты "Стабильности" встретятся в понедельник, 29 мая, с кандидатом в президенты от "Объединенного списка", предпринимателем Улдисом Пиленсом. С двумя остальными кандидатами — министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем ("Новое Единство") и экспертом в сфере госуправленния Элиной Пинто, выдвинутой оппозиционными "Прогрессивными" — "Стабильность" встречаться не собирается.

По словам Росликова, с Ринкевичем говорить сложно, поскольку фракция "Нового Единства" заявила, что партия "Стабильность" находится за кругом коммуникации.

"Мы не пойдем к "Новому Единству" просить милостыню! Если "Новому Единству" кажется, что оно само дойдет до конца на президентских выборах, конечно", — сказал Росликов.

Кандидата от "Прогрессивных" Элину Пинто лидер "Стабильности" охарактеризовал как профессионала, однако подчеркнул, что на этих выборах у нее нет шансов избраться.

"Стабильность" решила встретиться только с Пиленсом, возможно отдать ему голос, но на данном этапе у партии нет симпатий ни к одному из кандидатов.

На вопрос, может ли измениться состав правительства после президентских выборов, политик отметил, что "Стабильность" всегда подчеркивала, что нет смысла менять президента ради замены. Если появится президент, который заступится за весь народ Латвии и сможет заявить о недостатках и слабых местах коалиции, то партия Росликова может его поддержать.

"Мы видим, что трем партиям — "Объединенному списку", Национальному объединению и "Новому Единству" — сосуществовать достаточно сложно. Конечно, мы хотим видеть президента, который выдвинул бы другого, более дееспособного премьер-министра, чем нынешний глава Кабинета министров Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), — сказал Росликов.

"Стабильность" (10 мандатов) стала второй парламентской фракцией, которая допустила, что не отдаст 31 мая свои голоса ни одному из кандидатов в президенты. Такой же тактики пока придерживается коалиционное Национальное объединение (13 мандатов), хотя, возможно, эта политическая сила окончательно определится с отношением к кандидатам только 31 мая.

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В случае, если "Стабильность" не поддержит ни одного из кандидатов в президенты, это может фактически лишить шансов на избрание именно Улдиса Пиленса.

На данном этапе за Пиленса готовы проголосовать 15 депутатов от "Объединенного списка". Известно, что "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса (9) не поддержит Эдгара Ринкевича, то есть, может поддержать Пиленса или же отказаться от участия в голосовании. То есть, тактика поведения партий Росликова и Шлесерса — схожи.

За Эдгара Ринкевича проголосуют 26 депутатов от "Нового Единства". В случае, если в первом круге голосования с дистанции сойдет Элина Пинто — как кандидат, набравший меньше всего голосов — то 10 депутатов от "Прогрессивных" должны будут решать, кого из двух кандидатов поддержать в следующем круге. Идеологически "Прогрессивные" ближе к "Новому Единству" — и, вероятно, могут сделать выбор в пользу Ринкевича.

"Золотая акция" на президентских выборах — у 16 депутатов от оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян (СЗК_. Но в случае, если партия Росликова и партия Шлесерса вместе или отдельно решат не голосовать ни за одного из кандидатов, то "Объединенному списку" и СЗК не хватит голосов, чтобы избрать Пиленса.