Депутаты "Согласия" просят Павлютса предоставить дополнительную статистику о заболеваемости среди привитых
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Депутаты "Согласия" обратились к министру здравоохранения Даниэлю Павлютсу с просьбой предоставить дополнительную информацию по статистике Covid-19.

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Вопросы подготовили депутаты Иварс Зариньш, Валерий Агешин, Виталий Орлов, Эдгар Куцин и Артур Рубикс.

В связи с тем, что в последнее время заболевает все больше людей, вакцинированных от Covid-19, есть случаи госпитализаций и даже смертей, депутаты запрашивают информацию о заболеваемости Covid-19 с указанием интервала между завершением вакцинации и заболеванием, с отдельной информацией по каждой вакцине.

Депутаты также запрашивают данные о штаммах вируса Covid-19 у вакцинированных, частично вакцинированных и невакцинированных людей.

Кроме того, Павлютса просят предоставить информацию об умерших по неделям и о факте их вакцинации.

В связи с приостановкой вакцинации детей из-за случаев миокардита и перикардита в нескольких скандинавских странах Павлютса просят предоставить статистику обоих заболеваний, диагностированных у молодых людей с 2015 по 2019 год. Также необходимы данные о количестве случаев миокардита и перикардита у детей и подростков за прошлый и текущий год, с указанием, было ли заболевание выявлено после заражения Covid-19 или вакцинации.

Наблюдая за тенденциями заболеваемости и смертности от Covid-19 после вакцинации во всем мире, депутаты "Согласия" хотят знать, анализирует ли Министерство здравоохранения опыт вакцинации в других странах и рост заболеваемости и смертности после вакцинации, в частности, как Минздрав объясняет ситуацию в Израиле, где при очень высоком уровне вакцинации резко увеличились также заболеваемость и смертность.

Депутатов интересует и вопрос об относительно низких показателях заболеваемости и смертности в странах с низким охватом вакцинацией, таких как Египет.

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Коронавирус "Согласие" Артур Рубикс Валерий Агешин Виталий Орлов Даниэл Павлютс Ивар Зариньш
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