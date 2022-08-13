Дешевле Вильнюса и Таллина? Стакис рассказал, как будут греть Ригу зимой

Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что до ноября цены на тепло будут заметно ниже, чем в столицах соседних государств. Самоуправление будет просить не брать штрафных процентов с должников во время отопительного сезона, объявил Стакис в интервью ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентине Артеменко и журналисту портала Delfi Кристины Худенко.

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Что происходит с ценами на тепло?

Тариф на теплоэнергию Rīgas siltums с 15 августа повысится на 15,3% до 85,45 евро за мегаватт-час (МВт/ч) без налога на добавленную стоимость. Такая цена продержится, по предположению мэра Риги, до ноября. Это на 26% ниже, чем в Вильнюсе, и на 14% — чем в Таллине. Отчасти это удалось из-за смены топлива: если в прошлом году Rīgas siltums использовало 36% щепы, то сейчас — 50%. И она закуплена уже на всю зиму — "тут проблем нет", считает Стакис.

Rīgas siltums обеспечивает лишь около трети отопления Риги. Примерно 70% процентов городского тепла зимой дает Latvenergo, который работает на природном газе. Как будет развиваться эта ценовая история — пока неизвестно. Кроме того, заметный рост тарифов Rīgas siltums ожидается после того, как Комиссия по регулированию общественных услуг рассмотрит поданный Latvenergo проект тарифа, а тот, в свою очередь, отразится на тарифах Rīgas siltums.

Мартиньш Стакис объясняет, почему такая неопределенность с ценами: "Если обычно мы делали одну большую закупку газа на год, то уже с апреля прошлого года приобретаем его маленькими количествами. Сейчас хватает на половину сезона точно — до конца февраля. Это хорошая новость, потому что в январе должен открыться терминал Палдиски — газа в этом регионе станет больше".

Сстакис сообщил, что, по информации от министра экономики, у всех поставщиков газ есть. Хотя Latvijas Gāze периодически утверждает, что газа на весь сезон не хватит. "Но поставщики знают, что завтра цена будет выше, — рассуждает мэр Риги. — Если когда-то мы были короли, а они стояли в очереди, кто нам продаст, то теперь — все наоборот, мы должны стоять в очереди. Думаю, однажды кто-то из нас сломается и сделка состоится".

Будут ли брать штрафные с должников?

"В этом году будем просить Rīgas ūdens и Rīgas namu pārvaldnieks, как и прошлой зимой, чтобы рижанам не надо было платить штрафные проценты, — сообщил Стакис. — Будем просить и Rīgas siltums, но там мы не мажоритарный акционер — у самоуправления 49%, надо будет решать с другим акционером — министерством экономики, но думаю, что они поймут".

Стакис поблагодарил жителей, что они платят: "У нас долги по коммунальным платежам 3,7 млн евро — такие же были и в прошлом и позапрошлом году. Чтобы рассчитаться за тех, кто не сможет платить вовремя, нам придется брать большие кредиты, а потом получать эти деньги обратно с должников. На сезон штрафных процентов не будет, но после окончания они снова появятся — мы не можем кредитовать наших жителей. Ситуация в RNP улучшается — они передают долги компаниям, которые над этим работают на другом уровне".

Кому и как будет помогать Рижская дума?

Стакис напомнил, что у самоуправления есть 17 видов пособий: "Они считаются по своим алгоритмам: если цены идут вверх, то денег в семье остается меньше — больше кандидатов на пособия. Люди постоянно обращаются за социальной помощью — уже в этом году мы выплатили 22 млн евро. И знаем, что клиентов будет еще больше. Мы говорим: есть трудность в оплате счетов — приходите, не стесняйтесь — поможем. Это моя работа — чтобы у каждого была возможность получить помощь и вовремя.

Насчет большой госпрограммы помощи на 450 млн евро — пока не знаю. Но очень хочу, чтобы это шло напрямую жителям, а не через самоуправление — мы можем не справиться". (Подробно о том, как государство собирается помогать жителям Латвии справиться с отопительным сезоном — здесь.)

Как будут экономить электричество в Риге?

Во всех учреждениях Рижской думы (конечно, не в социальных центрах) снижают уровень отопления на один градус, а в выходные и вечером — на четыре градуса, сообщил Стакис. "Это довольно большая экономия. Выключаем вентиляцию и кондиционеры… В списке около 50 позиций, которые надо сделать и отметить онлайн сделанное, чтобы мы видели. Наша цель — сэкономить 15% с 50 млн евро, которые, как мы думаем, нужны будут на отопление и электричество Рижской думе".

Насчет пользы экономии на освещении улиц мэр не уверен… "Я просил в понедельник показать мне все подсчеты. Пока я минусов (считается, что неосвещенные улицы — среда для роста преступности, — прим. Ред.) от этого вижу больше, чем плюсов. Про магистральные улицы уже могу сказать, что я против того, чтобы выключать свет. Не исключаю, по каким-то отдельным улицам такая возможность есть. В списке кандидатов на экономию есть отдельные памятники и дома. Хоть пару часов ночью можно отключить. Совсем — нет: и так людям трудно, еще в темноте жить".

О чем еще рассказал Мартиньш Стакис — читать здесь.