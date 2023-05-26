Детдом в Агенскалнсе несколько лет находится в плачевном состоянии; воспитанников переселят в центр соцухода

На этой неделе заканчивается срок, в течение которого нужно было устранить различные недостатки в здании детского дома на улице Капселю 18, в Риге, поскольку оно находится в плохом техническом состоянии. О плачевном состоянии здания должностные лица знали уже несколько лет, пишет LSM.lv.

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Сотрудники детдома неоднократно призывали найти новое жилье для детей. Согласно плану деинституционализации, это должно быть не другое учреждение, а, например, квартира. Однако сразу такую возможность предоставить не обещают, но планируется, что четыре ребенка из детдома на улице Капселю вскоре переедут в филиал центра социального ухода "Тейка".

Филиал Государственного центра социального ухода (VSAC) "Рига" на улице Капселю состоит из двух зданий. В одном из них проживают четверо детей, находящихся на паллиативном уходе. Несколько лет назад уже были высказаны опасения по поводу безопасности здания. На этой неделе истек срок, в течение которого выявленные недостатки можно было устранить, но этого сделано не было.

"Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) признала, что там есть такие недостатки и что дети не могут здесь находиться. Это есть в их заключении. Если эти недостатки не исправить, то дети здесь находиться не могут. Это небезопасно", — отметила сотрудница филиала центра "Рига" Эстере Земите.

Второй этаж здания пуст. На данный момент там проживают лишь четыре ребенка на первом этаже. Им необходим паллиативный уход.

"Хочу сказать, что на данный момент здание не является небезопасным для жизни детей, но его состояние относительно плохое", — заявила заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Элина Целминя.

О техническом состоянии здания было известно уже несколько лет, и уже давно предлагалось найти для этих детей жилье в обществе. Скорее всего, дети переедут не в квартиру, а в филиал "Тейка". Там сейчас отремонтированы помещения, обставлены как квартиры.

"Мы сейчас максимально приблизились к семейной среде. На первом этаже проживают дети с функциональными нарушениями, для которых очень важна доступность среды. Поэтому у них есть отдельные входы. С пандусами, по которым они могут легко подниматься на колясках", — пояснила исполняющая обязанности директора центра "Рига" Элита Эзерниеце.

Против этого выступает Эстере Земите. Она отметила, что учреждение остается учреждением, которое не отвечает интересам детей.

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"Конкретно мы разговаривали с Минблагом в декабре прошлого года, потом в феврале, а также разработали план, как и каким образом дети должны переехать жить в квартиру в обществе. У нас есть уже один такой проект — квартира на улице Межрозишу", — пояснила она.

Представительница Минблага пояснила, что по этому вопросу мнения с VSAC "Рига" не расходятся, однако необходимо считаться с возможностями, которые есть у министерства. Ведомство обратилось к Valsts nekustamie īpašumi и двум самоуправлениям — дети именно из этих муниципалитетов проживают в старом здании на улице Капселю. Минблаг поинтересовался, есть ли у них недвижимость, которую можно было бы приспособить для этих детей. Министерство все еще ждет ответов.

"На данный момент можно говорить о жизни в городской среде только в перспективе нескольких лет", — заявила заместительница госсекретаря Минблага.

Проживание в адаптированных помещениях филиала является решением для обеспечения

Филиал центра соцухода "Рига" на улице Капселю работает уже 101 год. Там проживают дети с серьезными проблемами со здоровьем. За эти годы по крайней мере 20 детей смогли найти свой дом.

Около 40% детей находятся в государственных центрах по уходу на основании заявлений родителей, так как семьи по разным причинам, в том числе из-за отсутствия поддержки, принимают решение о передаче детей с функциональными отклонениями в развитии на долгосрочное государственное попечение.