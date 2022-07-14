Дети из Украины будут учиться в Латвии на государственном и украинском языках

В четверг, 14 июля, правительство определило, что несовершеннолетние беженцы из Украины должны будут учиться в Латвии на латышском языке или по программе обучения нацменьшинств, которая реализуется на украинском языке.
Обучение на государственном или украинском языке будет обеспечено всем несовершеннолетним украинцам, начиная с дошкольного возраста.
По мнению Кабинета министров, вышеупомянутые поправки к закону поддерживаются для того, чтобы несовершеннолетние граждане Украины могли успешно интегрироваться в латвийскую систему образования и общество в целом.
Правительство согласно с мнением, высказанным омбудсменом, о том, что детям, подвергшимся воздействию военного конфликта, особенно важно обеспечить возвращение к стабильному учебному процессу, так как чувство предсказуемости повседневной жизни и рутины помогает детям быстрее оправиться от травматического опыта, который они испытали. Однако в то же время ранняя интеграция несовершеннолетних украинцев в латвийское общество, в том числе обеспечение образования на госязыке, создает долгосрочное положительное влияние на ребенка, чтобы он успешно интегрировался не только среди сверстников, но и в систему образования, общественную и гражданскую деятельность.
Понимая, что языковой барьер является одинаково большой проблемой как в программах образования на латышском языке, так и в программах образования нацменьшинств, а также понимая цель— обеспечить организацию качественного образовательного процесса украинских беженцев — правительство определяет, что в интересах украинских детей получать образование на госязыке, одновременно предоставляя интенсивные меры поддержки для преодоления лингвистических проблем.
Согласно данным Государственной системы информации об образовании, по состоянию на 11 июля 2022 года в латвийских учебных заведениях зарегистрировано 3822 граждан Украины, в том числе 1463 ребенка, зарегистрированных по программам образования нацменьшинств, из них 377 детей учатся в дошкольных образовательных учреждениях, а 1086 украинцев в 1-9 классах. В Рижской украинской средней школе учится 121 ребенок из Украины.