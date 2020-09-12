Дети не должны соблюдать самоизоляцию, если их родственники вернулись из-за границы
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Дети в том случае, если члены их семей вернулись из-за границы, не должны соблюдать самоизоляцию, говорится на сайте Государственной службы качества образования (ГСКО).

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Служба призывает школы и родителей обратить внимание на то, что родители не должны сообщать в школу о находящемся на самоизоляции члене семьи, а дети в таком случае могут посещать школу без ограничений.

Согласно правилам правительства о мерах эпидемиологической безопасности, самоизоляцию должны соблюдать люди, побывавшие в течение 14 дней в одной из стран, к которым относятся особые ограничительные меры из-за "Covid-19".

Члены семьи самоизолировавшегося продолжают обычную жизнь. Карантин или пребывание дома нужно соблюдать только в том случае, если член семьи заболел и Центр профилактики и контроля заболеваний признал ребенка контактным лицом, отмечает ГСКО.

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LETA

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LETA

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