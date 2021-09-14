Дети смогут посещать кружки по интересам: для этого понадобится отчет о тестировании на Covid-19

В дальнейшем отчет о тестировании на Covid-19 будет доступен на сайте www.covid19sertifikats.lv. Учитывая, что в результате тестирования школьников ковид-сертификат не может быть создан, родители смогут использовать отчет для информирования различных кружков по интересам. Об этом сообщили в Национальной службе здравоохранения (NVD).

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В NVD уточнили, что отчет имеет информативный характер и не является аналогом ковид-сертификата: в нем нет QR-кода и его нельзя использовать для посещения мероприятий и заведений общепита.

Для просмотра отчета необходимо авторизоваться на сайте через свой интернет-банк или другое устройство и выбрать профиль ребенка. В свою очередь школьники в возрасте от 14 до 17 лет, которые пользуются полной версией интернет-банка или Smart ID, могут получить отчет самостоятельно.

Отчет доступен на сайте как в случае отрицательного, так и в случае положительного результата теста. Найти его можно в разделе "Результаты тестирования" и скачать в PDF-формате.

В NVD пояснили, что отчет будет доступен на сайте www.covid19sertifikats.lv не только в результате школьного скрининга, но и в случае, если взрослому или ребенку тест делали в лаборатории.

В случае с тестом ПЦР отчет будет доступен через два часа после тестирования, а результаты экспресс-теста на антиген — сразу после тестирования.