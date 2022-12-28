Детская больница отзывает информацию: алгоритм тестирования на Covid-19 не изменится
Foto: LETA

28 декабря Детская клиническая университетская больница распространила сообщение о том, что с января 2023 года изменится порядок тестирования на
Covid-19. Однако спустя несколько часов больница отозвала эту информацию, указав, что алгоритм тестирования останется неизменным. То есть детям в стационаре тестирование на ковид будет оплачиваться из госбюджета.

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"Для пациентов, которые обращаются в стационар Детской больницы
а также в Дневной стационар, Реабилитационно-психиатрический дневной стационар и реабилитационный стационар за плановыми медицинскими услугами, а также для сопровождающих их лиц тест на антиген SARS-CoV-2 (экспресс-тест) будет проводиться на месте, в больнице", — сообщают в Детской больнице.

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