Детская больница отзывает информацию: алгоритм тестирования на Covid-19 не изменится

28 декабря Детская клиническая университетская больница распространила сообщение о том, что с января 2023 года изменится порядок тестирования на

Covid-19. Однако спустя несколько часов больница отозвала эту информацию, указав, что алгоритм тестирования останется неизменным. То есть детям в стационаре тестирование на ковид будет оплачиваться из госбюджета.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Для пациентов, которые обращаются в стационар Детской больницы

а также в Дневной стационар, Реабилитационно-психиатрический дневной стационар и реабилитационный стационар за плановыми медицинскими услугами, а также для сопровождающих их лиц тест на антиген SARS-CoV-2 (экспресс-тест) будет проводиться на месте, в больнице", — сообщают в Детской больнице.