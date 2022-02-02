Детская больница запретила посещения пациентов из-за Covid-19. С 7 февраля плановые пациенты должны предъявлять тест

С сегодняшего дня Детская клиническая университетская больница запретила посещения пациентов в стационаре. Причина — распространение Covid-19. Посещения запрещены до тех пор, пока больница не издаст распоряжение о снятии этого ограничения.

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С юным пациентом в дальнейшем может находиться только один сопровождающий человек, который обеспечивает уход. Администрация больницы призывает родителей и других близких проявить понимание и ответственность в этих сложных для всех обстоятельствах.

Специалист по коммуникации Детской больницы Кристине Кениня-Юревича пояснила, что для пациентов и сопровождающих установлен строгий режим нахождения в палате. Это сделано с учетом того, что в отделения находятся контактные лица больных Covid-19. Пациенты и родители пациентов могут выходить из палат только, если попросит персонал — для проведений обследований и процедур.

Находиться в коридорах больницы без конкретной причины сейчас не разрешается.

Родителям госпитализированных подростков, которые находятся в больнице одни, дают телефонный номер для связии с врачом. Общение детей и родителей происходит по телефону, если возникают проблемные ситуации, персонал поможет их разрешить.

Старший врач Детской больницы Ренате Снипе говорит, что в таких обстоятельствах стационару важно снизить риск заболевания как маленьких пациентов, так и работников.

"Мы — единственная специализированная больница для детей в Латвии, и в условиях очень интенсивного потока острых пациентов нам нужно обеспечить круглосуточную медицинскую помощь. Поэтому не только пациентов, но и работников в этих обстоятельствах нужно по возможности защищать от риска инфицирования. Чем больше число посетителей, тем выше риск заболевания", — пояснила Снипе.

Адсинистрация больницы напоминает, что пациентам, которые находятся в стационаре на плановых процедурах, нужно предъявлять результат ПЦР-теста (лабораторного) на Covid-19, вне зависимости от статуса вакцинации. С 7 февраля такой тест должен предъявлять и тот, кто сопровождает ребенка.

Тест не нужно делать тем, кто в последние 60 дней переболел Covid-19 и может подтвердить это сертификатом.