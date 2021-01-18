Детская больница запускает программу ухода за детьми, имеющими проблемы со здоровьем после Covid-19

Примерно у половины детей и молодых людей, переболевших Covid-19, в течение трех и более недель сохраняются проблемы со здоровьем. К такому выводу пришли исследователи Детской больницы, сообщает LETA.

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Проблемы со здоровьем наблюдались у 51% несовершеннолетних. 34% детей жаловались на усталость по утрам, хотя спали достаточно, ещё 34% - на затянувшуюся нехватку сил. 30% детей говорили, что у них периодически болит голова, а у 19% сохранились изменения вкуса и обоняния.

В то же время мировой опыт показывает, что 0,1% детей даже после легкой формы Covid-19 сталкиваются с серьёзными нарушениями работы иммунной системы с воспалением органов и проблемами с сердцем. Эта реакция связана с особенностями организма, которые в мире ещё изучают.

Кроме того, Covid-19 вызывает психологические сложности у детей и подростков. 27% детей во время исследования имели сложности психоэмоционального характера. Во время болезни у них рос уровень тревоги, подавленность, закрытость, сложности в отношениях. Маленькие дети сталкивались с проблемами сна и вели себя агрессивно. По выздоровлению у 16% детей сохраняется часть симптомов - у старших детей подавленность и тревога, у маленьких детей - агрессивное поведение.

В больнице эти реакции связывают со стрессом в семье. Чем выше стресс родителей, тем более выражены эмоциональные проблемы детей.

Клинический психолог Детской больницы Лига Бутнаре указала, что “для полноценного выздоровления детей важно заметить психологические аспекты, а не только физиологические”. “Вовремя обратив внимание на этот аспект здоровья, возможно помочь и маленьким пациентам, и их детям”, - указала психолог.

Кроме того, у 16% детей после выздоровления сохраняются когнитивные нарушения - трудности с концентрацией, запоминанием, обучением и сохранением темпа работы. “Необходимо продолжать исследования и выяснить, насколько существенны и устойчивы это трудности, а также их связь с эмоциональными нарушениями и трудностями адаптироваться к удаленной учебе”, - сказала Бутнаре.

В связи с этим Детская больница запустила программу ухода за детьми, переболевшими Covid-19. Замначальника больницы Яна Паваре указала, что в этом году в стационар поступили несколько детей с уже более серьёзными проблемами здоровья, которые нуждаются в длительном лечении.

Программу по восстановлению будет вести педиатр. Он по особой методологии оценит состояние здоровья ребенка и привлечет к его реабилитации нужных специалистов - кардиолога, реабилитолога и психолога, - чтобы ребенок восстановил здоровье.