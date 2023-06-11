Детский инфектолог: сыпь из-за вируса Коксаки пройдет сама по себе

Если ребенок заразился вирусом Коксаки, появившуюся сыпь на коже – вокруг рта, на руках и ногах – не нужно как-то особо лечить, поскольку она пройдет сама по себе, рассказала в эфире Latvijas Radio 2 инфектолог Детской клинической университетской больницы, педиатр Аманда Фреймане. Об этом сообщает Rus.LSM.
Вирусы Коксаки являются часть группы энтеровирусов, которые живут среди нас уже долгое время. Они могут меняться и в каждый период времени вызывают различные заболевания.
"Если в прошлом столетии мы боялись формы энтеровируса, которая называется полиомиелитом, теперь, когда от него есть вакцина, этот вирус у нас не встречается. Но есть другие виды энтеровирусов, которые мы делим на две большие группы — вирусы Коксаки и эховирусы. Это очень распространеннные вирусы", — пояснила инфектолог.
Энтеровирусов вокруг настолько много, что ими хотя бы раз в жизни — кто-то легче, а кто-то тяжелее — болел каждый человек. Чаще энтеровирусами болеют дети в возрасте от трех до десяти лет.
Не болеют дети в возрасте до трех месяцев, поскольку у младенцев есть приобретенный от матери иммунитет. У детей старше десяти лет после перенесенного заболевания вырабатывается иммунитет.
Инфекция попадает через руки в рот. "Где-то взял нечистыми руками вещь, потом ее взял другой ребенок", — говорит о распространении вируса инфектолог Фрейберга.
При этом энтеровирусы очень устойчивы к дезинфицирующим средствам. "На них хорошо воздействует хлор, но к другим средствам дезинфекции они привыкли и научились с ними уживаться", - отмечает инфектолог.
В 90% случаев энтеровирусы почти не проявляются: возможна небольшая температура, слабость, небольшое расстройство желудка, но все это быстро закончится. Часто человек может даже не понять, что переболел вирусом.
Но если энтеровирус поразит маленького ребенка с более плохим иммунитетом, симптомы могут быть более выраженными. "Может подняться очень высокая температура, 39 или 40 градусов. Может болеть или кружиться голова, могут увеличиться шейные лимфоузлы. С вирусами интересно то, то у каждого человека один и тот же вирус может вызвать разные симптомы, но наиболее распространенный вариант — высокая температура. Может быть расстройство желудка, но стул никогда не будет с кровью. Если появляется кровь, это уже не "обычный" вирус", — рассказала инфектолог.
Говоря о вирусе Коксаки, симптомы которого выражаются в виде сыпи у рта, на руках и ногах, Фреймане советует особо не лечить высыпания: "Сыпь пройдет сама по себе и не требует никакого специфического лечения, поскольку это вирус. Даем ребенку много пить, если необходимо, сбиваем температуру. И стараемся не пускать к другим детям".
Врач отметила, что после переболевания вирусом Коксаки, он может воспроизводиться в организме еще несколько недель, а его носитель может об этом даже не знать.