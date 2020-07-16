Детское отделение Мадонской больницы возобновило работу

Результаты анализов врачей Мадонской больницы оказались негативными на Covid-19, поэтому детское отделение больницы возобновило работу, сообщает LETA.

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В свою очередь, родительное отделение откроется в августе, сообщила член правления Мадонской больницы Астрида Свилане.

В начале июля у дежурного педиатра Мадонской больницы диагностировали коронавирус. Вместе с ней в карантин попали еще три медика, из-за чего стало невозможно обеспечить работу детского и родильного отделения.

Свилане рассказала, что повторный тест на Covid-19 у всех работников оказался негативным. Однако для открытия родильного отделения не хватает педиатров, которые готовы работать круглосуточно. "Коллеги после карантина не были психологически готовы возобновить работу и один из них решил воспользоваться отпуском. Больнице важно заботиться о психическом и физическом здоровье сотрудников, поэтому родильное отделение откроем 10 августа", — сообщила член правления больницы.