Девять лет работ, смета 10,5 млн евро, но дефекты остались. Музей оккупации возвращается на Площадь стрелков

17 ноября, через девять лет после начала ремонта, Латвийский музей оккупации возвращается в здание на Площади латышских стрелков. Правда, некоторую часть дефектов еще не устранили, рассказала агентству LETA руководительница музея Солвита Виба.

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В здании музея до сих пор находятся работники ответственного за ремонт Skonto būve, они продолжают устранять дефекты. Тем временем музей подписал уже два акта приема-передачи из трех и обустраивает офисы и хранилища.

Первыми экспонатами, которые вернутся в музей на Площади латышский стрелков, станут флаги Латвии. Во время советской оккупации эти флаги были тщательно спрятаны, рассказала представительница музея Инесе Янсоне. В те времена за хранение латвийского флага грозила уголовная ответственность, но это не стало преградой гражданской смелости, добавила Янсоне.

Всего в музее хранится более 73 тысяч предметов и почти 2.5 тысячи видеоматериалов. Ремонт здания на Площади стрелков начался в 2012 году, тогда музей временно переехал в помещения бывшего посольства США.

Из 1300 дефектов, которые констатировали Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), Skonto būve устранил 95%, остались "некоторые визуальные несовершенства" на лестничной клетке и в коридорах. "VNĪ не станут делать скидки и примут работу только после 100% устранения дефектов", — рассказали агентству LETA представители VNĪ.

Уже сообщалось, что 13 августа Valsts nekustamie īpašumi торжественно вручили Музею оккупации ключи от отремонтированного здания на Площади латышских стрелков, но в него нельзя было въехать по причине дефектов.

Реконструкция музея оккупации, создание мемориального комплекса жертвам советской оккупации и обустройство Площади стрелков обошлись в 10 434 869 евро.

Министерство культуры предоставило 9 405 196 евро из государственного бюджета, 160 000 евро вложил Латвийский музей оккупации, еще 869 673 евро составило софинансирование фондов Евросоюза, Рижской думы и средств из госбюджета.