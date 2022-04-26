Деятельность РСЛ могут приостановить: Нацобъединение ищет правовое обоснование для запрета

В повестку дня заседания ближайшего заседания Сейма включен законопроект, инициированный Национальным объединением. Поправки к Закону "О политических партиях" предусматривают, что партиям будет запрещено прославлять геноцид, преступления против человечности, а также поддерживать или производить действия, направленные на подрыв территориальной целостности, суверенитета, независимости или конституционного строя демократических стран.

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Конкретные партии не называются



В законопроекте, поданном Национальным объединением, речь не идет напрямую о приостановке деятельности или ликвидации какой-либо конкретной партии. Лишь — о дополнении 7-й статьи Закона "О политических партиях", которая сейчас описывает, какая деятельность разрешена партиям.

Поправка гласит: "Партиям в своей деятельности запрещается публично восхвалять, отрицать или оправдывать геноцид, преступления против человечности, преступления против мира, военные преступления или любые действия, направленные на подрыв территориальной целостности, суверенитета, независимости или конституционного строя демократических стран".

Сам же процесс приостановки деятельности партий оговаривает 39-я статья Закона "О политических партий". В этой статье перечисляются различные нарушения, которые могут быть причиной приостановки деятельности партии, а также подчеркивается, что с подачи ряда компетентных госучреждений (например, Бюро по борьбе и предотвращению коррупции, Служба государственных доходов и т.д) решение принимает суд.

Но в то же время очевидно, что дополнение 7-й статьи Закона "О политических партиях" расширяет список нарушений, которые могут быть поводом для инициирования решения о приостановке деятельности политической партии. И все чаще говорят о том, что поправки могут быть "ориентированы" конкретно на Русский союз Латвии: лидер этой партии Татьяна Жданок оказалась одной из немногих европарламентариев, голосовавших против резолюции, осуждающей военную агрессию России.

Причем тут Русский союз Латвии?



Один из пунктов 39-й статьи Закона "О политических партиях" сейчас гласит, что суд может приостановить деятельности партии на срок до шести месяцев, если партия после письменного предупреждения в установленный срок не устранила нарушения.

22 апреля Служба государственной безопасности (СГБ) заявила, что деятельность Русского союза Латвии (РСЛ) направлена на оправдание внешней политики и нарушения норм международного права, реализуемых Россией, и распространение пропаганды. Спецслужба призвала партию избегать в дальнейшем незаконной деятельности. В противном случае против РСЛ будут задействованы установленные законодательством инструменты, подтвердила СГБ агентству LETA.

26 апреля, на сайте NRA появился комментарий Иманта Виксне под заголовком "Внесен законопроект о возможной ликвидации Русского союза Латвии". В данном случае автор пишет именно о законопроекте Национального объединения, хотя в поправке непосредственно Русский союз Латвии не упоминается.

"Также в кулуарах Сейма уже обсуждается необходимость ограничить деятельность Русского союза Латвии, однако до сих пор не хватало соответствующего формального обоснования в нормативных актах. Закон "О политических партиях" Русский союз Латвии не нарушает. Свои вооруженные или милитаризованные объединения не создает, KNAB отчеты не тревожат, число членов партии достаточно, банкротство не грозит. Одно предупреждение от СГБ о прокремлевском открытии рта партия получала, но это все. Однако скоро ситуация может изменить. Депутата коалиционного Национального объединения внесли в Сейм законопроект, который дополнит Закон "О политических партиях", — пишет Виксне, утверждающий, что поправки создают тот самый формальный повод для начала процесса приостановки деятельности РСЛ.

Необходимо отметить, что 1 октября этого года в Латвии пройдут выборы в 14-й Сейм. В случае, если деятельность какой-либо партии будет приостановлена на полгода (это максимальный срок, оговоренный законом), то по сути это означает для нее неучастие в парламентских выборах.

Реакция РСЛ

РСЛ распространил заявление, в котором признал: "В последнее время в СМИ и околополитических кругах муссируется идея запрета или приостановки деятельности Русского союза Латвии. Для партии очевидно, что это организованная кампания. И связана она с тем, что доверие к РСЛ со стороны избирателей выросло, и на осенних выборах партия уверенно проходит в Сейм".

"Подготовку общественного мнения в пользу закрытия партии мы расцениваем как происки политических противников и конкурентов, не располагающих легальными, правовыми методами противодействовать растущей популярности Русского союза Латвии", — считает РСЛ.