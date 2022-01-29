Дежурный телефон консультаций семейных врачей станет круглосуточным

Министерство здравоохранения Латвии для облегчения нагрузки на семейных врачей с 31 января переводит телефон консультативной службы в круглосуточный режим работы. Кому требуется консультация семейного врача, теперь предлагается звонить по номеру 66016001, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на LTV.

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В Латвии тысячи пациентов с коронавирусом сейчас лечатся на дому. С 31 января семейные врачи не станут обзванивать всех, у кого выявлена коронавирусная инфекция, или их контактных персон, а консультировать ковид-больных будут, насколько требует того их состояние здоровья.

Также врач не обязан будет выдавать справку о перенесенном коронавирусе ученикам школ или работникам. Они и так могут вернуться к занятиям или выполнению служебных обязанностей: если течение болезни было легким — срок изоляции завершается через семь дней, лабораторный (ПЦР) тест или справка от врача не требуется. Не требуются больше и направления на ковид-анализы.

Кроме того, с понедельника, 31 января, любой житель Латвии в любое время суток может позвонить на линию консультативной службы семейных врачей. Номер дежурной консультации - 66016001.

Семейцные врачи призывают хронических больных не переставать принимать назначенные им лекарства. Если рецептурный медикамент заканчивается, следует позвонить в практику своего семейного врача и попросить выписать электронный рецепт.