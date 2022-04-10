Diena: латвийцы с инвалидностью по-прежнему чувствуют себя ненужными

Люди с инвалидностью, особенно с психическими нарушениями, по-прежнему остаются одной из тех групп, которые подвергаются наибольшей дискриминации. Предубеждения и стереотипы в обществе создают для этих людей проблемы с поиском работы, поэтому они подвержены бедности и социальной изоляции, пишет газета Diena.

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В конце 2020 года в Латвии было 27 870 человек с инвалидностью в связи с психическими и поведенческими расстройствами, из них 19 393 человека — работоспособного возраста, свидетельствуют данные Министерства благосостояния.

Способности работать у людей с психическими расстройствами различаются.

"Сейчас система поддержки в сфере здравоохранения, образования, социальной помощи и занятости недостаточно учитывает эти индивидуальные потребности", — отмечает исследователь аналитической службы Сейма Инта Круминя.

По сравнению с другими видами инвалидности, среди людей с психическими расстройствами уровень занятости самый низкий — работают только 15,4%. Для большинства единственный доход — пособия, но их размер не превышает порога риска бедности.

У министерств отсутствует единая политика по этому вопросу, отмечает Руководитель объединения инвалидов и их друзей Apeirons Ивар Балодис. Поддержка в обеспечении работы — один из способов решить проблему занятости среди людей с инвалидностью, но не хватает наставников, которые обладают специфическими знаниями.

Балодис призывает для более успешного трудоустройства людей с ограниченными возможностями принять отдельный закон, чтобы работодателям не приходилось искать ответы о своих обязанностях и ответственности в бесчисленных документах.