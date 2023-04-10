Diena: несмотря на санкции и законы, Латвия остается форпостом пиратства контента

Исследования, в том числе Ведомства интеллектуальной собственности ЕС, показывают, что Латвия является форпостом пиратства. Законы и санкции не смогли исправить ситуацию, сообщает агентство LETA со ссылкой на газету Diena.

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Продолжают действовать установщики нелегального оборудования и те, кто потребляет аудиовизуальную продукцию, угрожающую безопасности Латвии. Убытки, причиненные этим бизнесом латвийской экономике, могут измеряться миллионами.

За мониторинг телевизионных программ (кабельных операторов) и незаконно распространяемого аудиовизуального контента отвечает Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP). В распространение этого контента вовлечены "пираты" из России, и их не десятки, а сотни, заявил председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

В прошлом году NEPLP в сотрудничестве с ответственной комиссией Сейма, Государственной полицией и Службой государственной безопасности разработали ряд поправок к законам, в том числе предусматривающие штраф в размере 700 евро для тех, кто устанавливает нелегальное оборудование.

Говоря о будущих задачах, Аболиньш заявил, что пираты не дремлют и всегда ищут новые способы предлагать нелегальный контент, поэтому совет должен подумать о контроле и ввести новые инструменты.

Также приходится иметь дело с недобросовестными дельцами, которые пытаются обойти требования закона, мешая NEPLP проводить проверки.

Например, в прошлом году предприятие Megogo отказалось пускать в свои помещения представителей совета. Войти туда удалось только через полтора месяца с разрешения суда, когда все нарушения были уже устранены. Исследование, проведенное в Украине перед войной, показывает, что там 20% населения потребляют нелегальный контент. Это в основном молодые люди, которые "на ты" с технологиями.