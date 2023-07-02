Diena: нуждающиеся пенсионеры — наше будущее?
Foto: LETA

Латвия мало тратит на пенсии, и тем не менее можно сказать, что сегодня с пенсионной системой все в порядке. У нас одна из самых современных пенсионных систем. Стабильность пенсионной системы спасает высокая смертность, маленькие пенсии, но нужно считаться с последствиями всего этого в будущем, свидетельствуют исследования Организации экономического развития и сотрудничества (OECD). Об этом сообщает Diena.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Латвия выделяется среди других стран, изучаемых OECD, именно из-за демографических показателей. В некоторых случаях есть сходство с другими странами Восточной Европы, но есть и особенности, присущие одной только Латвии.

Во-первых, с момента восстановления независимости уровень воспроизводства нации был негативным, но так же обстоит дело в большинстве европейских государств.

Во-вторых, число молодых людей, начинающих работу, намного меньше, чем число покидающих рынок труда, и эта тенденция с каждым годом увеличивается.

Согласно подготовленному OECD обзору пенсионной системы Латвии за 2022 год, наиболее значительное влияние на пенсионную систему Латвии оказывает сильная эмиграция из страны, при этом уезжают люди трудоспособного возраста. Чем дальше в будущее, тем меньше будет трудоспособных людей, но число пенсионеров еще какое-то время будет расти.

Финансовое давление на латвийскую пенсионную систему уменьшает относительно низкий средний возраст населения Латвии – многие жители Латвии так и не доживают до пенсии, хотя прилежно платят социальный налог.

Надо сказать, что средняя продолжительность жизни значительно увеличилась за последние десять лет.

По данным Центрального статистического управления, средняя продолжительность жизни мужчин в 2022 году составила 69,6 года, женщин — 80,1 года. Средние расчеты показывают, что житель Латвии живет на пенсии около 10 лет.

По данным OECD, это значительно меньше, чем в Западной Европе и немного меньше, чем в странах Восточной Европы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
Тестируем игру. Легендарная история в новом облике
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Spītība un pluikš pa vīli. Cēsu novada paaudžu stāsti
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Kvalificēts e-paraksts: kā tas palīdz sadzīvē un darbā
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā