Diena: нуждающиеся пенсионеры — наше будущее?

Латвия мало тратит на пенсии, и тем не менее можно сказать, что сегодня с пенсионной системой все в порядке. У нас одна из самых современных пенсионных систем. Стабильность пенсионной системы спасает высокая смертность, маленькие пенсии, но нужно считаться с последствиями всего этого в будущем, свидетельствуют исследования Организации экономического развития и сотрудничества (OECD). Об этом сообщает Diena.

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Латвия выделяется среди других стран, изучаемых OECD, именно из-за демографических показателей. В некоторых случаях есть сходство с другими странами Восточной Европы, но есть и особенности, присущие одной только Латвии.

Во-первых, с момента восстановления независимости уровень воспроизводства нации был негативным, но так же обстоит дело в большинстве европейских государств.

Во-вторых, число молодых людей, начинающих работу, намного меньше, чем число покидающих рынок труда, и эта тенденция с каждым годом увеличивается.

Согласно подготовленному OECD обзору пенсионной системы Латвии за 2022 год, наиболее значительное влияние на пенсионную систему Латвии оказывает сильная эмиграция из страны, при этом уезжают люди трудоспособного возраста. Чем дальше в будущее, тем меньше будет трудоспособных людей, но число пенсионеров еще какое-то время будет расти.

Финансовое давление на латвийскую пенсионную систему уменьшает относительно низкий средний возраст населения Латвии – многие жители Латвии так и не доживают до пенсии, хотя прилежно платят социальный налог.

Надо сказать, что средняя продолжительность жизни значительно увеличилась за последние десять лет.

По данным Центрального статистического управления, средняя продолжительность жизни мужчин в 2022 году составила 69,6 года, женщин — 80,1 года. Средние расчеты показывают, что житель Латвии живет на пенсии около 10 лет.

По данным OECD, это значительно меньше, чем в Западной Европе и немного меньше, чем в странах Восточной Европы.