Дирекция автотранспорта просит надевать маски в автобусах, идущих в Даугавпилс
Foto: LETA

Пассажирам, которые едут в Даугавпилс или из Даугавпилса на общественном транспорте, рекомендовано надевать маски, сообщила агентству LETA представитель Дирекции автотранспорта Зане Плоне.

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C учетом локальной вспышки Covid-19 в Даугавпилсе Дирекция автотранспорта призывает носить маски в автобусах и поездах и по возможности рассаживаться подальше друг от друга и не садиться сразу за водителем.

Если есть возможность, стоит ехать тогда, когда будет меньше пассажиров, и оценивать необходимость поездки.

Перевозчики продолжают регулярно дезинфицировать транспорт, в особенности поверхности, до которых люди чаще всего дотрагиваются.

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