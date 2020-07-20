Дирекция автотранспорта заключила договоры о перевозках на пяти частях региональных маршрутов
Foto: LETA

Дирекция автотранспорта заключила договоры с предприятиями, которые с 2021 года будут обеспечивать региональные автобусные перевозки в пяти частях Латвии, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вблизи Риги автобусные перевозки будет обеспечивать объединение из трех предприятий - Liepājas autobusu parks, Sabiedriskais autobuss и Nordeka. Сумма договора составляет 54 млн евро.

Часть маршрута в районе Бауски досталась предприятию Nordeka, сумма договора — 27 млн евро. Вблизи Даугавпилса и Краславы перевозками будет заниматься Daugavpils autobusu parks, сумма договора — 37 млн евро. Часть маршрута у Кулдиги и Салдуса будет обслуживать Sabiedriskais autobuss, это обойдется в 20 млн евро. Лиепайскую часть маршрута возьмет на себя Liepājas autobusu parks, сумма договора составляет 40,68 млн евро.

Всего в региональной автобусной сети 16 частей. На семи участках результаты конкурса были оспорены, Бюро по надзору за закупками планирует принять решение до 25 сентября. Ещё на четырех участках объявлен повторный конкурс.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Liepājas autobusu parks
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form