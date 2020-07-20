Дирекция автотранспорта заключила договоры о перевозках на пяти частях региональных маршрутов

Дирекция автотранспорта заключила договоры с предприятиями, которые с 2021 года будут обеспечивать региональные автобусные перевозки в пяти частях Латвии, сообщает LETA.

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Вблизи Риги автобусные перевозки будет обеспечивать объединение из трех предприятий - Liepājas autobusu parks, Sabiedriskais autobuss и Nordeka. Сумма договора составляет 54 млн евро.

Часть маршрута в районе Бауски досталась предприятию Nordeka, сумма договора — 27 млн евро. Вблизи Даугавпилса и Краславы перевозками будет заниматься Daugavpils autobusu parks, сумма договора — 37 млн евро. Часть маршрута у Кулдиги и Салдуса будет обслуживать Sabiedriskais autobuss, это обойдется в 20 млн евро. Лиепайскую часть маршрута возьмет на себя Liepājas autobusu parks, сумма договора составляет 40,68 млн евро.

Всего в региональной автобусной сети 16 частей. На семи участках результаты конкурса были оспорены, Бюро по надзору за закупками планирует принять решение до 25 сентября. Ещё на четырех участках объявлен повторный конкурс.