Директор Центра госязыка: педагоги без достаточного знания латышского языка должны быть отстранены

Суровость закона к педагогам, не овладевшим латышским языком на достаточном уровне, предельно ясна. Если Центр госязыка констатирует недостаточное владение латышским, у Государственной службы качество образования есть право отстранить такого педагога, подчеркнул в передаче Krustpunktā на Латвийском радио директор Центра госязыка Марис Балтиньш.

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По его словам, вопрос о владении педагогов латышским языком уже длительное время является для Центра госязыка приоритетным, и его актуальность не снизилась и во время пандемии и удаленного обучения. Балтиньш отметил важность сотрудничества между госучреждениями, в качестве примера привел Службу качества образования, от которой Центр госязыка получает сигналы от проблемах, а если Центр госязыка констатирует, что педагог недостаточно владеет латышским, Служба качества образования может его отстранить.

Перед проверкой Центр госязык оповещает об этом школу, однако, как отмечает Балтиньш, педагогам нет смысла брать больничный, чтобы избежать проверки: учителей, которых проверяющие не застали, возьмут на заметку.

Балтиньш допускает, что полный перевод школ на латышский может вызвать нехватку учителей в отдельных школах, потому что часть из них может уволиться или уйти на пенсию. В то же время он отметил работу Центра госязыка по подготовке учителей к переходу на латышский.

"Конечно, человеку, который до этого преподавал биологию на одном языке, а теперь должен на другом, нужны существенные вспомогательные материалы, даже если он знает язык на разговорном уровне", — признал Балтиньш.

Балтиньш также призвал обратить внимание на ситуацию в детсадах.

Как уже сообщалось, Министр образования Анда Чакша ("Новое Единство") призвала самоуправления и директоров школ следить за тем, чтобы учителя говорили по-латышски не только "на бумаге" и не только тогда, когда приходит проверка.

В 2022/2023 году по программе нацменьшинств учились 136 дошкольных учебных заведений, в которых учатся 13 345 детей. Это 27,3% от общего числа дошкольных учебных заведений в стране.

Также в Латвии 129 школ нацменьшинств, в которых в минувшем учебном году учились 43 258 детей. Это 20,4% от общего числа школ в Латвии.

Школы должны полностью перейти на латышский язык на три года. С 1 сентября 2023 года обучение полностью на латышском языке будет в первых, четвертых седьмых классах, 1 сентября 2024 года к ним добавятся вторые, пятые и восьмые, а 1 сентября 2025 года — третьи, шестые и девятые классы. Детские сады с 1 сентября следующего года тоже полностью переходят на латышский язык.