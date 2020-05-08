Директор Национальной службы здравоохранения уходит в отставку, он пожаловался на "масочный эмоциональный террор"

Директор Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Эдгар Лабсвирс 31 мая оставит свою должность, сообщила представитель НСЗ Синтия Гулбе.

О своем решении Лабсвирс сообщил в пятницу, 8 мая.

Лабсвирс начал работу в должности директора НСЗ 1 октября прошлого года. С апреля 2018 года он был заместителем директора НСЗ по вопросам администрирования здравоохранения.

Как сообщалось, в последнее время НСЗ подвергалась критике в связи с закупками средств защиты во время пандемии Covid-19.

В конце марта спецрейс airBaltic доставил из Китая в Латвию груз стоимостью около миллиона евро: почти 900 000 масок для лица и 80 000 респираторов. Министр здравоохранения Илзе Винькеле и другие представители минздрава утверждали, что маски обладали всеми необходимыми сертификатами качества. Однако редакция "DELFI TV с Янисом Домбурсом" выяснила, что эта история вызывает много вопросов.

Чиновник пожаловался на масочный эмоциональный террор

Сам Эдгар Лабсвирс признался, что покидает должность из-за публично прозвучавших обвинений о поставке медицинских масок. Лабсвирс назвал это "масочным эмоциональным террором".

Чиновник рассказал, что проработал в службе два года, но больше не видит себе места в секторе госуправления.

"Я пришел со знаниями, энергией и багажом мечтаний, но, видимо, я его утратил. Я больше не хочу уходить домой каждый день в восемь часов вечера, хочу продолжать образование, но это нельзя совмещать с этой работой", - сказал Лабсвирс.

По его словам, в Латвии преодолен кризис со средствами индивидуальной медицинской защиты, хотя ситуация с респираторами, халатами и комбинезонами остается трагической.

"Что касается масок. Мое решение, конечно, связано с этим. Масочный эмоциональный террор поставил точку. Я бы так рано не ушел, мое решение принято не сегодня, и не только в связи с масками", - объяснил руководитель службы.

Лабсвирс пояснил, что уже два месяца он "не руководит службу", потому что парализован вопросом масок, который мешает заниматься другими важными для здравоохранения вопросами.

Чиновник не сомневается в том, что поставленные в Латвию маски отвечают необходимым требованиям. Он призвал провести проверку масок в одной из лабораторий Европы. Он также призвал Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Госполицию и Госконтроль расследовать этот вопрос.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле назвала уход Лабсвирса потерей для госуправления и отрасли, а также поблагодарила его за работу.