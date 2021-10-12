Директор: пандемия вынуждает школы переводить целые классы на удаленное обучение

Пандемия коронавируса вынуждает школы переводить целые классы на удаленное обучение, пишет портал Rus.lsm.lv. В рижской 34-й школе из 16 классов в начальной школы обучение очно продолжают только два, признала в эфире дискуссионной программы "ТЧК" директор школы Наталья Рогалева.

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Директор рассказала, что на этой неделе школьники впервые сдавали анализы по новой системе — все материалы попадают в один пул, который лаборатория тестирует как один образец. И если был получен положительные результат, в течение 36 часов весь класс должен сделать анализ, чтобы выявить, кто именно из детей заражен.

"Родители нервничают, полагая, что положительный результат — именно у их ребенка. Но это не так. Этот результат — общий на весь класс, — пояснила директор. — Класс все равно уходит на карантин на те 36 часов, пока ищут [кто инфицирован]. Это очень нервное время, к тому же, записаться на анализ сейчас довольно трудно. Как родителя, меня бы это тоже сильно тревожило".

По мнению директора, для школы такая система может быть удобной, ведь при таком раскладе можно получить ответ, в каких конкретных классах выявлены положительные случаи, составить список контактов, отправить его в Центр профилактики и контроля заболеваний, а потом спокойно ждать дальнейшего развития событий.

Рогалева признала, что эпидемиологическая ситуация в школе за последнюю неделю резко ухудшилась. "За последние четыре дня на карантин ушла почти вся начальная школа — кроме двух классов. Из шестнадцати", — отметила она, добавив, что схожая ситуация наблюдается в школах по всей стране.

"Это характеризует ситуацию в стране. Дети приносят заболевание по одному, а отправляют на карантин весь класс", — сказала директор.

По словам Рогалевой, в школе относительно небольшое число привитых детей — около 35% в каждом классе. Если класс попадает на карантин, родители в большинстве случаев оставляют детей дома, даже если у ребенка есть прививка.

"Они считают, что это некачественное образование. Говорят, посидим дома, поучимся вместе со всеми удаленно", — рассказала директор.

Рогалева не возвражает против такого решения родителей, но считает, что оно не лучшим образом сказывается на знаниях учеников. "Думаю, надо уходить на карантин, а потом возвращаться и учиться очно. При очной учебе педагог видит трудности, с которыми сталкивается каждый ребенок. Он может подойти, помочь, подсказать глазами, где ошибка, пригласить на консультацию. Нельзя уходить на удаленку, нужно держаться до последнего", — считает она.

"Нельзя отпускать детей за экран, мы их там теряем. Эмоционально и интеллектуально", — заключила директор.