На фоне экономических проблем в Латвии снижается доступность образования и его качество, в то время как сама система продолжает испытывать острую нехватку учителей. Об этом в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" рассказал директор Ринужской средней школы Денис Клюкин.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Учителей не хватает. Мы можем говорить о любых лозунгах и целях, но нам бы справиться с текущей образовательной программой, и потом уже думать об интеграционных процессах в образовании", — заявил Клюкин.

Директор также отметил, что на фоне перевода всего образования на госязык школьники по-прежнему общаются между собой на родном языке.

"Я не хочу заниматься лицемерием — языкового многообразия на переменах нет. Русские дети между собой будут говорить по-русски. Да, у нас есть латышские классы, но школа не должна полицейскими методами заставлять детей на переменах общаться между собой на неродном языке", — считает Клюкин.

Гость программы также указал на возвросший уровень агрессии.

"Родители жестоко обращаются с детьми, которые проявляют это в школе, а дети выражают агрессию в вандализме — это проявление деградации системы образования и воспитательной системы, и дальше будет хуже", — прогнозирует директор.

По его мнению, доступность образования в Латвии снижается.

"Влияет экономическая ситуация, уровень образования падает в том числе в связи с падением уровня жизни в целом. [...] Школы дают результаты хуже предыдущих лет, и на это есть объективные причины. Но все исследования показывают корреляцию результатов образовательной системы с уровнем дохода семей", — заключил директор.