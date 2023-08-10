Директор СНМП: в отдельных регионах придется переходить на бригады из двух человек

В некоторых регионах придется переходить на бригады скорой помощи из двух человек, чтобы направлять людей туда, где это необходимо, заявила директор Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле в программе Латвийского радио Krustpunktā.

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Она пояснила, что количество бригад строго определено, и увеличение их будет означать запрос дополнительного финансирования. Ранее СНМП неоднократно оценивала покрытие бригад, свою сеть и пришла к выводу, что необходимо работать над созданием бригад с другим составом, как это делается в других странах Европы.

"У нас бригады из двух-трех человек, а в Европе говорят об одном человеке, который может выезжать [на вызов], потому что главная задача — как можно быстрее добраться до места вызова. У нас жесткие требования от государства по времени выполнения вызова. Если мы будем говорить об увеличении, то нам придется объяснять, на какие цели мы направляем эти бригады и чем они заняты", — сказала Ципуле.

По ее словам, самая большая проблема заключается в координации количества вызовов. Длинные маршруты госпитализации снижают доступность бригад, но реформа больничной сети, разработанная Минздравом, предусматривает дополнительные меры по усилению неотложной помощи в регионах, чтобы пациента можно было быстрее доставить в ближайшее медицинское учреждение.

По ее словам, в Европе бригады скорой помощи доставляют больного в ближайшее учреждение, где соответственно принимается решение, может ли он получить помощь на месте или все же его нужно перевезти в медицинское учреждение более высокого уровня. Такая система работает и в Латвии, и СНМП 60-70 раз в год перевозит пациентов между больницами.

"Бывали случаи, когда больницы говорили, что у них нет конкретного профиля, езжайте дальше. Это то, над чем мы сейчас работаем. Это важная часть реформы уровней больниц, чтобы нам больше не приходилось иметь дело со всеми профилями, сложными госпитализациями", — сказала Ципуле.

Она добавила, что бригады из двух человек являются абсолютным стандартом в Европе, а бригады из трех человек используются для особо сложных вызовов. Также очень много бригад из одного человека.

Ципуле добавила, что со временем в городах станет обычным делом работа вдвоем. Большой проблемой являются сельские районы с более дальней дорогой. В то же время есть места, где бригад неотложной помощи нет вообще. "Нам надо работать над тем, чтобы в некоторых регионах, возможно, в Латгалии, перейти на бригады из двух человек, чтобы направлять людей туда, где это необходимо", — сказала она.