Директора департамента РД Алексеенко попытаются отстранить по решению суда
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Директора департамента жилья и окружающей среды Анатолия Алексеенко ("Честь служить Риге") попытаются отстранить от должности по решению суда. Об этом во вторник, 19 января, на пресс-конференции сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.

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Он подчеркнул, что отстранение Алексеенко от должности не является самоцелью. Однако при выявлении противозаконных действий и назначения "своих" на должности в департаменте дума будет реагировать соответствующе, подчеркнул мэр.

В настоящее время обязанности директора департамента исполняет его заместитель Инга Гулбе.

Как сообщил на пресс-конференции председатель комитета жилья и окружающей среды Эдмунд Цепуритис, против Алексеенко возбуждено два дисциплинарных дела.

Первое касается долгосрочного конфликта интересов, возникшего из-за того, что Алексеенко, будучи главой департамента, принимал решения в отношении трудоустроенной в департаменте матери своих детей Илоны Диманте, в том числе оценивал ее работу, принимал решения о зарплате и выписывании премий. Алексеенко отрицал, что проживает вместе с Диманте, но ему пришлось признать, что Диманте является матерью его детей.

Второе дело связано с бывшей женой Алексеенко Верой Бобровой, которая также была трудоустроена в департаменте, которым руководил Алексеенко. В этом случае есть признаки фиктивной занятости. Учитывая, что это дело сейчас расследуется, Алексеенко был отстранен от должности, чтобы он не мог препятствовать получению информации.

Как сообщил на пресс-конференции советник исполнительного директора Риги по юридическим вопросам Гинт Кнокс, в случае получения доказательств фиктивного трудоустройства, дума обратится в правоохранительные органы.

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Мартиньш Стакис Честь служить Риге Рижская дума
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