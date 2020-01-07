Директором LIAA станет глава представительства агентства в Германии Каспарс Рожкалнс

В конкурсе на должность директора Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР, LIAA) лучшей кандидатурой признан сотрудник агентства Каспар Рожкалнс, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

Кандидатура Рожкалнса уже утверждена министром экономики Ральфом Немиро, к работе новый директор агентства приступит 20 января.

Рожкалнс работает в ЛАИР с 2015 года, где вначале возглавлял представительство агентства в китайском Шанхае, а с 2018 года руководит представительством в Германии.

Новый директор ЛАИР имеет степень бакалавра Латвийского университета по рекламе и медиа, а в высшей школе бизнеса "Туриба" он получил степень магистра управления предпринимательской деятельностью. Рожкалнс свободно владеет английским и русским языками, хорошо - немецким языком.

В Госканцелярии сообщили, что в ходе открытого конкурса Рожкалнс получил самую высокую общую оценку и на собеседовании, и при оценке управленческих навыков.

С 2004 года ЛАИР бессменно возглавлял Андрис Озолс. Срок его полномочий истек 22 ноября 2019 года.

В конкурсе на должность нового директора ЛАИР участвовали 13 претендентов.

ЛАИР является подведомственным Министерству экономики учреждением, задача которого - способствовать конкурентоспособности и экспортному потенциалу латвийских предприятий на международных рынках, содействовать инвестициям и развитию туризма.