Директоры школ: достигнутый результат оправдал забастовку педагогов

Достигнутый результат оправдал забастовку педагогов, так оценили в беседе с агентством LETA организованную Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA) трехдневную забастовку педагогов несколько директоров школ.

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Руководитель Латвийской ассоциации лидеров образования и директор Сигулдской государственной гимназии Рудолф Калванс сообщил агентству LETA, что образовательный процесс уже вернулся в обычный ритм и в настоящее время повышенное внимание в учебных заведениях уделяется предстоящим экзаменам, при этом главным вызовом является кадровое обеспечение процесса.

По словам Калванса, в результате забастовки был достигнут положительный результат, но Министерство образования и науки (МОН) еще должно предоставить информацию о расчетах по выделенному финансированию, чтобы снять любые опасения вовлеченных сторон относительно реальности выполнения требований забастовки. Калванс считает, что внеочередное заседание правительства 26 апреля было созвано поспешно. Его следовало бы созвать 2 мая, чтобы было время подготовить все необходимые расчеты.

В свою очередь, другие руководители школ выразили недоумение по поводу того, что "пришлось применить крайние меры" для удовлетворения требований педагогов. Директор Лиепайской 5-й средней школы Инта Корнеева отметила: хотя акции протеста дали учителям чувство единства, ей стыдно, что для привлечения внимания правительства к ситуации в отрасли пришлось объявить забастовку.

Аналогичную позицию выразила директор Гробиньской средней школы им. Зенты Маурини Лайла Рога и добавила, что в настоящее время достигшие пенсионного возраста педагоги очень тщательно взвешивают, оставаться ли им в школе. 21апреля на внеочередном заседании правительства Рога также обратила внимание министров на то, что при предлагаемом финансировании невозможно сбалансировать нагрузку учителей и одновременно увеличить заработную плату.

В пятницу LIZDA направилa в МОН письмо с просьбой до 10 мая предоставить расчеты по выделенным средствам на повышение минимальной месячной заработной платы учителей и балансировку нагрузки. Профсоюз выражает обеспокоенность тем, что выделенного финансирования может не хватить для обеспечения выполнения требований забастовки в каждой из групп работников образования.

Как сообщалось, 26 апреля правительство одобрило внесенные МОН изменения в правила Кабинета министров, предоставив местным самоуправлениям дополнительно 4 168 067 евро в виде целевых дотаций для повышения заработной платы педагогов, чтобы удовлетворить последние требования забастовки работников отрасли.