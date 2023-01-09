Дискуссии о замораживании зарплат политикам исчезли вместе с предвыборными плакатами

С 1 января ежемесячные оклады политиков, занимающих высокие должности, выросли на несколько тысяч евро. Между тем, Сейм планирует переадресовать гражданскую инициативу о замораживании зарплат - правительству. Ответ по этому вопросу необходимо дать в течение четырех месяцев, со ссылкой на передачу De facto на LTV сообщает rus.lsm.lv.

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Теперь президент, премьер-министр и спикер Сейма получают неполные 8000 евро в месяц до вычета налогов. Министры получают около 7 000 (7 052) евро, парламентские секретари — более 6 000 евро, а депутаты — менее 4 000, без учета различных надбавок. У спикера Сейма, например, зарплата, по сравнению с полученной в октябре, увеличилась на 74%.

Примечательно, что после выборов депутаты больше не выступают против увеличения зарплат. Еще до начала работы 14-го Сейма депутат Эдгарс Таварс, избранный от "Объединенного списка", комментировал Латвийскому телевидению предстоящее повышение зарплат так: "Это кажется несправедливым. Я определенно считаю, что мы должны вернуться к этому вопросу, по крайней мере, во время кризиса точно". Однако теперь он указывает, что замораживание зарплат высшим должностным лиц не является правильным решением, так как они привязаны к доходам других должностных лиц.

Оппозиционные депутаты, между тем, также не инициировали дискуссию о новых зарплатах в 14-м Сейме. Во время предвыборной кампании Союз зеленых и крестьян громко выступил против повышения, а также внес подписанный депутатами законопроект, который притормозил бы изменения в жаловании политиков. Однако после выборов подобных законопроектов от политической силы больше не поступало.

За неделю до повышения окладов комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассмотрела инициативу manabalss.lv о замораживании зарплат, которую подписали более 10 000 человек. Хотя рост зарплат предусмотрен законом, изменить который входит в компетенцию Сейма, комиссия решила переадресовать инициативу правительству. Ответ требуется дать до 15 апреля, то есть на тот момент политики уже четыре месяца будут получать повышенные зарплаты.