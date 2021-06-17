Длина травы — выше 20 сантиметров. В Риге будут создаваться городские луга

16 июня Рижская дума приняла обязательные правила, определяющие порядок ухода за газонами на территориях в ходе реализации проекта "Городские луга" в столице.

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Правила Рижской думы гласят, что длина травы на городских газонах не должна превышать 20 сантиметров. Теперь же в 18 районах столицы для сохранения биологического разнообразия можно будет создавать луга, на которых длина травы превышает 20 сантиметров. Летом косить траву надо будет только вдоль пешеходных дорожек, протоптанных тропинок и проезжей части, а осенью надо привести в порядок всю территорию.

Весной этого года Латвийский фонд природы в сотрудничестве с Рижской думой призвал районы принять участие в проекте "Городские луга", чтобы совместно создать цветущие луга в городской среде.

В Риге много больших территорий, где регулярно косится трава, однако с точки зрения видового разнообразия их можно назвать "зелеными пустынями", говорится в пресс-релизе Рижской думы. Латвийский фонд природы призвал в каждом районе Риги оставить хотя бы один такой газон в первозданном виде. Заявки на получение участков в проекте могли подавать районные общества или другие организации, имеющие отношение к району.

Луга будут созданы на улице Лиедес, 26B, между улицами Териню и Арлавас, на улице А.Деглава между улицами Г.Астры и Илукстес, в сквере между улицами Кр. Валдемара и Шарлотес, в сквере около улиц Миера и Клуса, на улице Гара, 18, улице Цемента, возле улицы Экспорта, на участке от площади Вашингтона до въезда на Андрейосту, на конечной остановке автобуса на Кундзиньсале, возле Рижской 45-й средней школы, на 1-й поперечной линии Чиекуркалнса, 16, между улицами Элвирас и Георга, вдоль Юглского променада, в сквере возле улицы Дзирциема и ротационного круга на улице Буллю, в сквере на улице Загеру, между улицами Лиелупес и Лемешу, на площади Вашингтона и на территории общества Free Riga возле улицы Вискалю.

В ходе проекта задача районных обществ — информировать и вовлекать жителей микрорайона в создание лугов, а также организовать работы по приданию газонам первозданного вида. Эти работы включают в себя удаление дерна, выравнивание почвы, посев семян, по возможности предоставляя и технические ресурсы. Субботники по созданию лугов запланированы на осень 2021 года.

Акция проводится в рамках реализуемого Фондом общественной интеграции проекта "Защита интересов природы в рамках деятельности Латвийского фонда природы" в сотрудничестве с GrassLIFE.