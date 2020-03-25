Для борьбы с Covid-19 в Латвии ограничат плановые медицинские услуги
Foto: F64

Доступ к здравоохранению в Латвии на время чрезвычайной ситуации будет ограничен. Крупные университетские больницы уже прекратили плановую медицинскую помощь, а правительство ввело ограничения на оказание амбулаторной помощи в целом. Портал DELFI объясняет, с чем жителям страны нужно считаться в ближайшем будущем.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.
РекламаЗакрыть

25 марта министр здравоохранения Илзе Винькеле издала распоряжение частично ограничить предоставление медицинских услуг (информация на сайте Министерства здравоохранения, лат. яз.). Цель — защитить пациентов и медицинский персонал от заражения коронавирусом Covid-19.

  • Ограничения вступают в силу 27 марта.
  • Ограничения распространяются как на государственные, так и на частные клиники.
  • Неотложная и срочная медицинская помощь (в том числе обследования и консультации) будут предоставляться по-прежнему. Министерство утверждает, что возможности пациентов получить помощь нарушены не будут. В частности, врачи будут помогать в случае внезапных болей и острых заболеваний.
  • Семейные врачи продолжают работу.
  • По-прежнему можно будет сделать прививку.
  • Не будут отменены онкологические операции, а также операции, которые необходимы для спасения жизни, или такие, в случае отмены которых может наступить инвалидность.
  • Помощь получат беременные женщины; ВИЧ/СПИД-инфицированные, больные туберкулезом и пациенты, к которым относится принцип "зеленого коридора", а также пациенты с психиатрическими заболеваниями и травмами.
  • Врачи будут в рамках возможности стремиться консультировать на расстоянии.
  • Будут доступны услуги медицинского ухода на дому, а также процедуры, которые нельзя прерывать (химиотерапия, лучевая терапия, дневной стационар по гематологии, метадоновая заместительная терапия, биологические медикаменты, терапия замещения органов и лечение в стационаре, которое нужно продолжать).
  • Будут доступны услуги зубных врачей в острых и неотложных случаях.
  • Будут проходить амбулаторные консилиумы без участия пациента.
  • Будут обеспечены услуги реабилитации людям, которые без них могут получить инвалидность или потерять трудоспособность (в том числе и детям).
  • Другие услуги здравоохранения, в том числе дневной стационар, краткосрочные хирургические услуги и платные услуги временно не будут оказываться ни в частных, ни в государственных клиниках.

Крупные больницы уже ограничили прием пациентов

РекламаЗакрыть

19 марта Университетская больница имени Страдиня и Восточная больница объявили, что ограничивают услуги плановой и амбулаторной медицинской помощи, а также полностью прекращают оказание платных услуг.

Больницы предложили пациентам, чьи визиты должны были прийтись на время чрезвычайной ситуации, перезаписаться на полгода вперед. В больнице имени Страдиня указали, что 30% пациентов сами решили отменить запись.

Доступ к очным консультациям специалистов больницы Страдиня остается у пациентов с подозрением на онкологию, нуждающихся в продолжении терапии онкологических пациентов и пациентов трансплантации, а также у пациентов, нуждающихся в инвазивных манипуляциях после операции и пациентов с хроническими заболеваниями, нуждающиеся в продолжении терапии. А также врачи продолжат делать прививки и амбулаторно наблюдать за беременными женщинами.

В Восточной больнице отменены все амбулаторные консультации, в том числе платные визиты к специалистам, пациентам не доступны дневные стационары, а также закрыт кабинет редких болезней.

РекламаЗакрыть

В Восточной больнице продолжат принимать гематологи, онкологи-химиотерапевты, травматологи. Дерматологи будут доступны только в случае, если у пациента есть подозрение на меланому.

В Центре инфектологии по-прежнему можно будет получить консультации пациентам с ВИЧ/СПИДом и гепатитом, а также пациентам с заразными заболеваниями кожи и сексуально-трансмиссивными болезнями. Продолжит работать Кабинет вакцинации. Общество поддержки больных ВИЧ и СПИДом AGIHAS призывает пациентов по возможности консультироваться по телефону и только в крайнем случае ехать в стационар. По-прежнему будут доступны консультации для больных туберкулезом. Хронические больные смогут получить консультацию врача удаленно, а врачебные консилиумы пройдут без участия пациента.

Представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс подчеркнул, что на время чрезвычайной ситуации пациенты, нуждающиеся в повторной консультации, например, чтобы скорректировать дозировку медикаментов, могут получить ее по телефону. За эти консультации не надо будет платить, их покроет государство из бюджета.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
РекламаЗакрыть

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

107

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form