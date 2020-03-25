Для борьбы с Covid-19 в Латвии ограничат плановые медицинские услуги

Доступ к здравоохранению в Латвии на время чрезвычайной ситуации будет ограничен. Крупные университетские больницы уже прекратили плановую медицинскую помощь, а правительство ввело ограничения на оказание амбулаторной помощи в целом. Портал DELFI объясняет, с чем жителям страны нужно считаться в ближайшем будущем.

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25 марта министр здравоохранения Илзе Винькеле издала распоряжение частично ограничить предоставление медицинских услуг (информация на сайте Министерства здравоохранения, лат. яз.). Цель — защитить пациентов и медицинский персонал от заражения коронавирусом Covid-19.

Ограничения вступают в силу 27 марта.

Ограничения распространяются как на государственные, так и на частные клиники.

Неотложная и срочная медицинская помощь (в том числе обследования и консультации) будут предоставляться по-прежнему. Министерство утверждает, что возможности пациентов получить помощь нарушены не будут. В частности, врачи будут помогать в случае внезапных болей и острых заболеваний .

. Семейные врачи продолжают работу.

По-прежнему можно будет сделать прививку.

Не будут отменены онкологические операции, а также операции, которые необходимы для спасения жизни, или такие, в случае отмены которых может наступить инвалидность.

Помощь получат беременные женщины; ВИЧ/СПИД-инфицированные, больные туберкулезом и пациенты, к которым относится принцип "зеленого коридора", а также пациенты с психиатрическими заболеваниями и травмами.

Врачи будут в рамках возможности стремиться консультировать на расстоянии.

Будут доступны услуги медицинского ухода на дому, а также процедуры, которые нельзя прерывать (химиотерапия, лучевая терапия, дневной стационар по гематологии, метадоновая заместительная терапия, биологические медикаменты, терапия замещения органов и лечение в стационаре, которое нужно продолжать).

Будут доступны услуги зубных врачей в острых и неотложных случаях.

Будут проходить амбулаторные консилиумы без участия пациента.

Будут обеспечены услуги реабилитации людям, которые без них могут получить инвалидность или потерять трудоспособность (в том числе и детям).

Другие услуги здравоохранения, в том числе дневной стационар, краткосрочные хирургические услуги и платные услуги временно не будут оказываться ни в частных, ни в государственных клиниках.

Крупные больницы уже ограничили прием пациентов

19 марта Университетская больница имени Страдиня и Восточная больница объявили, что ограничивают услуги плановой и амбулаторной медицинской помощи, а также полностью прекращают оказание платных услуг.

Больницы предложили пациентам, чьи визиты должны были прийтись на время чрезвычайной ситуации, перезаписаться на полгода вперед. В больнице имени Страдиня указали, что 30% пациентов сами решили отменить запись.

Доступ к очным консультациям специалистов больницы Страдиня остается у пациентов с подозрением на онкологию, нуждающихся в продолжении терапии онкологических пациентов и пациентов трансплантации, а также у пациентов, нуждающихся в инвазивных манипуляциях после операции и пациентов с хроническими заболеваниями, нуждающиеся в продолжении терапии. А также врачи продолжат делать прививки и амбулаторно наблюдать за беременными женщинами.

В Восточной больнице отменены все амбулаторные консультации, в том числе платные визиты к специалистам, пациентам не доступны дневные стационары, а также закрыт кабинет редких болезней.

В Восточной больнице продолжат принимать гематологи, онкологи-химиотерапевты, травматологи. Дерматологи будут доступны только в случае, если у пациента есть подозрение на меланому.

В Центре инфектологии по-прежнему можно будет получить консультации пациентам с ВИЧ/СПИДом и гепатитом, а также пациентам с заразными заболеваниями кожи и сексуально-трансмиссивными болезнями. Продолжит работать Кабинет вакцинации. Общество поддержки больных ВИЧ и СПИДом AGIHAS призывает пациентов по возможности консультироваться по телефону и только в крайнем случае ехать в стационар. По-прежнему будут доступны консультации для больных туберкулезом. Хронические больные смогут получить консультацию врача удаленно, а врачебные консилиумы пройдут без участия пациента.

Представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс подчеркнул, что на время чрезвычайной ситуации пациенты, нуждающиеся в повторной консультации, например, чтобы скорректировать дозировку медикаментов, могут получить ее по телефону. За эти консультации не надо будет платить, их покроет государство из бюджета.