Для борьбы с преступностью и ограничения пандемии в приграничье установят сеть камер наблюдения

Министерство внутренних дел (МВД) планирует вблизи границы установить современную сеть камер наблюдения для борьбы с преступностью и повышения эпидемиологической безопасности.

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На закрытом заседании на этой неделе правительство поддержало выделение МВД 819 тыс. евро на внедрение надежных технологических инструментов и решений для усиления контроля на границе. Правительство также ознакомилось с отчетом МВД по проекту.

Новая сеть видеокамер обеспечит контроль над нелегальной иммиграцией и перемещением товаров, а также поможет оперативным службам сократить распространение Covid-19 в стране.

Сеть камер будет основана на существующей инфраструктуре государственных дорог Латвии.

МВД в настоящее время не предоставляет дополнительной информации по этому проекту.