Для интернета вещей будут использовать номера телефонов, начинающиеся на 70, 74 и 30 000

Для интернета вещей и связи между "умными" устройствами будут использовать мобильные номера, начинающиеся на 70, 74 и 30 000, постановило правительство.

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Раньше для этих целей использовались обычные номера, начинающиеся на 6 и на 2.

Новые номера будут восьмизначными (70 XXX XXX или 74 XXX XXX) и двенадцатизначными (300 00X XXX XXX). Их можно будет использовать как в Латвии, так и в роуминге.

Новые номера появятся с 1 января. Старые номера, начинающиеся на 6 или 2, смогут и дальше использовать те, у кого они подключены.