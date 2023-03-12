Для кабинетов натурализации изготовят новую мебель за 22 тысячи евро
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За 22 000 евро будет изготовлена ​​и установлена новая ​​мебель в кабинетах проверки натурализации на гражданство Латвии, сообщает агентство LETA со ссылкой на сайт Управления по надзору за закупками.

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Ранее латвийский департамент по делам гражданства и миграции (УДГМ) объявил закупку на изготовление, поставку и установку новой мебели для кабинетов для экзаменов по натурализации.

На конкурс поступило три предложения, из которых наиболее подходящим было признано предложение фирмы SIA Jelgavas mēbeles. Компания обязалась выполнить работы на сумму 21 994 евро без учета налога на добавленную стоимость.

По данным на портале Firmas.lv, фирма SIA Jelgavas mēbeles основана в 1993 году, уставной капитал предприятия составляет 36 000 евро. В прошлом году оборот компании составил 0,36 миллиона евро, а прибыль по итогам года составила 25 760 евро. Владельцем предприятия является Марис Упениекс.

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