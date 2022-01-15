Для медицины, сварки и гравировки: латвийские ученые создали новый лазерный сенсор

В Институте физики твердого тела Латвийского университета (ЛУ) разработан инновационный и быстродействующий датчик термоэлектрического излучения. Его можно использовать для измерения интенсивности инфракрасного излучения. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на передачу "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

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С новым датчиком можно будет производить более точное оборудование для лазерной хирургии, сварки и лазерной гравировки.

"Этот сенсор очень быстродействующий — он может регистрировать очень быстрые лазерные импульсы, которые обычно используются, например, в лазерной хирургии. Существуют лазеры, чьи импульсы нельзя измерить отдельно. Они измеряются интегрированными по времени и усредняются. В принципе, это работает, но не очень хорошо, потому что интенсивность лазера имеет тенденцию меняться от одного импульса к другому", — пояснил ученый из Института физики твердого тела ЛУ Мартиньш Руткис.

Именно эту проблему решили ученые. Датчик, разработанный в Латвии, работает в тысячу раз быстрее, чем имеющиеся на рынке.

"Это первый быстродействующий датчик, который позволяет работать в режиме реального времени. Вы можете провести измерения в тот же момент, когда появился этот импульс", — подчеркнул президент Латвийской академии наук Иварс Калвиньш.

Созданный в Латвии датчик пригодится не только в медицине, но и, например, в сварке и лазерной гравировке.

По словам ведущего исследователя Института физики твердого тела Каспарса Пуджса, сенсор работает на термоэлектрическом эффекте, который напрямую преобразует тепло в электричество.

Датчик основан на уникальных свойствах материала, создается сенсор из очень тонких слоев. Материал был получен из другого исследования: в его рамках пытались создать наногенератор, который производил бы ток из тепла. Генератор был недостаточно эффективен, но то, что было недостатком в одном исследовании, стало эффектом в другом.

Как указал Пужс, использование этого датчика позволило бы точнее контролировать лазеры. Например, процесс гравировки был бы более точным, потому что сенсор позволяет контролировать каждый импульс лазера.

Новый быстродействующий датчик уже запатентован и в ближайшие годы его планируется коммерциализировать.