Для несовершеннолетних беженцев из Украины, прибывших без родителей, введут новый тип опеки

Для детей-беженцев, прибывших из Украины в Латвию без взрослых, введут новую форму опекунства — опекунство в чрезвычайной ситуации (ārkārtas aizbildnība). На них будет выплачиваться особое пособие.

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Планируется ввести новую форму внесемейного ухода — опекунство в чрезвычайной ситуации (ārkārtas aizbildnība), которое будет действовать только для детей, въезжающих в Латвию из зоны военных действий в Украине. В случае, если в Латвию въезжает группа детей без сопровождения взрослого, эти дети хотят жить в Латвии все вместе и нет возможности установить опекунство в чрезвычайной ситуации, то дети поручаются учреждению.

Тот, кто устанавливает над несовершеннолетним украинским беженцем опеку в чрезвычайной ситуации, будет получать пособие в размере 171 евро вне зависимости от количества детей. Также полагается пособие на питание детей — не менее 215 евро за ребенка до семи лет и не менее 258 евро для ребенка от семи до восемнадцати лет. Когда ребенку исполняется восемнадцать, пособие будет получать он сам, пока ему не исполнится 19 лет.

Планируется также помочь детям-беженцам с приобретением одежды и спальных принадлежностей в том же объеме, в каком самоуправления выделяют помощь обычным семьям, взявших детей под опеку.

Чтобы получить помощь, опекун должен написать письменное заявление в самоуправление, пособия будут выплачены из муниципального бюджета. Самоуправление может принять решение о выделении дополнительной помощи. Эти расходы самоуправлению компенсирует государство.

"Чрезвычайным опекуном" может стать человек, к которому приехал ребенок из Украины, или человек, с которым этот ребенок (не являющийся его собственным) приехал в Латвию. Чтобы получить опекунский статус, нужно обратиться в сиротский суд.

После окончания войны эти дети вернутся назад в Украину, где решение об их будущем будет приниматься в соответствии с украинскими законами. Поэтому усыновление этих детей в Латвии запрещено.